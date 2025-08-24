Bahçeli’ye yakın isim ‘casusluk’ suçlaması ile gözaltında!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "dava arkadaşım" dediği Selahattin Yılmaz'ın, itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a yönelik 'suikast' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması, "AKP-MHP arasında kriz" olarak yorumlanmıştı. Yılmaz'ın tutuklanmasının etkileri sürerken bu kez de Bahçeli'ye yakınlığıyla bilinen MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan gözaltına alındı.

Sayhan, AKP'ye yakın medya organları tarafından hedef alınmıştı. Sayhan'ın Selahattin Yılmaz ile çekilen fotoğrafları da aynı medya organlarınca servis edilmeye başlanmıştı.

"CASUSLUK" SUÇLAMASI

Makine Kimya Enstitüsü tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlarından gözaltına alındı. Sayhan’ın evinde ve ofisinde arama yapıldı.

'Askeri casusluk' iddiasıyla gözaltına alınan Avukat İsmet Sayhan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de avukatıydı.

"TSK'NIN SIRLARINI İFŞALADI" İDDİASI

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Makine Kimya Endüstrisi'nde (MKE) Eylül 2024-Aralık 2024 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan İsmet Sayhan hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. İddiaya göre ASSAN ismli şirket, tedarik sıkıntıları yaşattığı gerekçesiyle MKE tarafından 2 yıl boyunca ihalelere girmekten men edilmişti. Men edilen ASSAN adlı şirketin avukatı oması nedeniyle İsmet Sayhan da eleştirilerin hedefi olmuştu.

GDH isimli internet haber sitesi, 9 personelin MKE'den ayrılarak ASSAN’da işe başladığını, bu transferin ise hukuka aykırı olduğunu yazmıştı. ASSAN tarafından yapılan açıklamada ise iddialar yalanlanarak, “söz konusu haberlerin itibar zedeleyici olduğu ve yasal yollara başvurulacağı” ifade edilmişti. Aynı haber sitesi önceki günlerde İsmet Sayhan MKE’den ayrıldıktan sonra devletin sırlarını sızdırmıştı.

NE OLMUŞTU?

6 CHP'li belediye başkanının tutuklanmasına neden olan itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a yönelik 'suikast' iddiası üzerine İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, Bahçeli'nin "dava arkadaşım" dediği Selahattin Yılmaz ile avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık'ın da aralarında olduğu 10 kişi, "tehdit", "suç işleme amacıyla örgüt kurma" ve "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

TURGUT ÖNER TAHLİYE EDİLDİ

İtirafçı Aktaş'a 'suikast' iddiasıyla yürütülen soruşturmada Yılmaz ile birlikte iş insanı Turgut Öner de tutuklanmıştı. Turgut Öner 21 Ağustos'ta tahliye edilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Selahattin Yılmaz'a "ülküdaşım" ve "dava arkadaşım" sözleriyle sahip çıkarak, "Özgür Özel’in Aydın’daki konuşmasında Selahattin Yılmaz ismini 'kiralık katil ve suikastçı' diye lanse etmesi, partimiz üzerinde spekülasyona yeltenmesi ayıplı ve alçalmış bir dilin sonucudur" demişti.

Bahçeli'nin sözlerine yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Ben kimseye kiralık katil demedim" diyerek, MHP liderinin asıl mesajı Cumhur İttifakı'ndaki ortağı AKP'ye verdiğini savunmuştu. Özel, "Ben kimseye kiralık katil demedim. Ama burada sayın Bahçeli yanlış anlamış değil. O anlıyor. 'Özgür’üm sana söylüyorum, iktidar ortağım sen anla' diyor" şeklinde konuşmuştu.