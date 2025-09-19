Bahçeli'nin 'ittifak' önerisine Perinçek'ten destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'i "şer koalisyonu" olarak niteleyip Türkiye’nin Rusya ve Çin'le yeni bir stratejik ittifak kurması gerektiğini söylemişti.

Bahçeli'nin bu önerisine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten destek geldi.

EkolTV'de yer alan habere göre, Türkiye’nin Avrasya’da yer almasının artık kaçınılmaz olduğunu savunan Perinçek, "Şaşıracak bir şey yok. Bu süreç mecburiyet. Zaten yıllardır Türkiye’nin hem ekonomide hem güvenlikte tek çözüm olan Avrasya’ya yönelmesi gerektiğini savunuyorduk" dedi.

“STRATEJİK VE COĞRAFİ BİR ZORUNLULUK”

Perinçek, Bahçeli'nin sözlerini “stratejik ve coğrafi bir zorunluluk” nitelendirdi.

Türkiye’nin “bağımsızlık ve üretim devrimine” gittiğini söyleyen Perinçek, "Bütün millicilerin, bütün vatanseverlerin Türkiye devrime gidiyor. Atlantik uygarlığı bitti, Asya uygarlığı yükseliyor. Türkiye artık ümitsizliğe değil, önder bir konuma doğru kararlılıkla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

ABD ve İsrail’i "şer koalisyonu" olarak niteleyen Bahçeli, Türkiye’nin Rusya ve Çin'le yeni bir stratejik ittifak kurması gerektiğini söylemişti.

Bahçeli, "Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı en uygun seçenek, 'TRÇ ittifakı'nın inşa edilmesidir. TRÇ ittifakı; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olmalıdır” ifadelerini kaydetmişti.