Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu çağrısı: Aynı durum hangi partide varsa aynı ilke geçerli olmalıdır

MHP lideri Bahçeli’nin Basın Danışmanı ve MHP'nin yayın organı Türkgün gazetesinin başyazarı Yıldıray Çiçek, tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na ilişkin önceki bir yazısındaki ifadelerine dair yeni bir yazı yayımladı.

Çiçek, "Operasyonlar adalet, hukuk, vicdan ve ahlâk temelinde yürütülse, kimsenin kimseye söyleyecek tek bir sözü kalmaz" yorumunu yaptığı yazısının çarpıtıldığını öne sürdü.

‘BENZERİ DURUM HANGİ PARTİDEYSE AYNI İLKE OLMALIDIR’

Önceki yazısında “Her şey adalet, hukuk, vicdan ve ahlak temelinde yürütülse, kimsenin kimseye söyleyecek tek bir sözü kalmaz. Suç ne? Şu… Cezası ne? Bu… Bitti. Ama kişiye, kuruma veya siyasi pozisyona göre yaklaşımlar değişiyor, hatta dönüşüyor" dediğini hatırlatan Çiçek, şöyle devam etti:

"Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve rüşvet olaylarını organize ettiyse asla gözünün yaşına bakılmamalıdır. Benzeri durum hangi partide yaşanıyorsa, aynı ilke orada da geçerli olmalıdır. Her partide yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama ve iş takibi yapan kişilerin bulunabileceğini veya sızmaya çalışabileceğini vurgulamış; bu konuda MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin geçmişten bugüne gösterdiği hassasiyet ve alınan önlemleri de ifade etmiştim. Ancak FETÖ’nün olayları maniple etmek için kullandığı tetikçi yorumcuları, 'MHP papatya falı sevmez' başlıklı yazımı, sonrasında yapılan operasyonlarla ilişkilendirerek, 'Türkgün başyazarı Yıldıray Çiçek operasyona onay veren yazıyı yazdı' şeklinde bir propaganda aracı hâline getirdiler.”

'HUKUK, ADALET TOPLUMUN TEMEL DİREĞİDİR'

Tabii bunların temel amacı yolsuzluk, rüşvet ve hukuksuzluklarla mücadele değil… Zaten FETÖ’nün bu ülkede yaptığı hukuksuzluklar ve adaletsizlikler tarihe geçmiştir. Dertleri dün olduğu gibi bugün de MHP’yi şaibeli olaylara ve suçlara karıştırarak yıpratmaktır. FETÖ’cü olup da MHP’ye kötülük düşünmeyen veya düşmanlık yapmayan bir yazar ya da yorumcu görmek mümkün değildir; bu, onların genetiğine işlemiş bir davranıştır."

Çiçek, "Çünkü çürük, sağlam olana sirayet ederse onu da bozar. Gelecek nesilleri korumak için toplumdaki çürümeyi önleyecek tedbirleri geniş kapsamlı olarak almak şarttır. Bunun içinde hukuk, adalet, ahlak toplumun temel direğidir" dedi.

