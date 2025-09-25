Bahçelievler’de bıçaklı kavga: 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bahçelievler’de bıçaklı kavga: 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yayınlanma:
İstanbul Bahçelievler’de iki kadın ve bir erkek arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. 25 yaşındaki R.H. hayatını kaybederken, kavgayı ayırmak isteyen 34 yaşındaki İ.G. ise yaralandı.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mithatpaşa Caddesi’nde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle ikisi kadın üç kişi arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında R.H. (25) ile tarafları ayırmaya çalışan İ.G. (34) bıçakla yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rojin Kabaiş'in ailesi Adli Tıp Kurumu hakkında suç duyurusunda bulunduRojin Kabaiş'in ailesi Adli Tıp Kurumu hakkında suç duyurusunda bulundu

25 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı R.H. ile İ.G. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 25 yaşındaki R.H., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İ.G.’nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri şüpheli G.Ç. (51) ile yaşı 18’den küçük olduğu belirlenen D.Ç. isimli iki kadını gözaltına aldı.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmışlardı: 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktıZehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmışlardı: 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, R.H.’nin koşarken yere düşürüldüğü, ardından çıkan arbedede bıçaklandığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Türkiye
Çankırı’da orman yangını kontrol altına alındı
Çankırı’da orman yangını kontrol altına alındı
Gezi'de yaşamını yitiren Ahmet Atakan için AYM’den karar: Aileye tazminat ödenecek
Gezi'de yaşamını yitiren Ahmet Atakan için AYM’den karar: Aileye tazminat ödenecek