Bahçelievler’de bıçaklı kavga: 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mithatpaşa Caddesi’nde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle ikisi kadın üç kişi arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında R.H. (25) ile tarafları ayırmaya çalışan İ.G. (34) bıçakla yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rojin Kabaiş'in ailesi Adli Tıp Kurumu hakkında suç duyurusunda bulundu

25 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı R.H. ile İ.G. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 25 yaşındaki R.H., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İ.G.’nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri şüpheli G.Ç. (51) ile yaşı 18’den küçük olduğu belirlenen D.Ç. isimli iki kadını gözaltına aldı.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmışlardı: 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, R.H.’nin koşarken yere düşürüldüğü, ardından çıkan arbedede bıçaklandığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.