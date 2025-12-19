Bahçeli'den Leyla Zana açıklaması!
Önce Somaspor-Bursaspor maçında Bursaspor taraftarları, sonrasında Ankaragücü taraftaRları tarafından Kürt siyasetçi Leyla Zana hakkında küfürlü tezahüratlar gündemdeki yerini koruyor.
Bursaspor-Somaspor maçı: Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepki yağdı
Zana'nın hedef alınmasının ardından AKP-CHP-DEM'li vekiller tarafından eleştiri ve Zana'ya destek açıklamaları peş peşe yapıldı. Son olarak AKP'li Bülent Arınç da konu hakkında bir açıklama yaparak bu tezahüratların süreci sabote etmeye yönelik organize bir hareket olduğunu savundu.
Arınç'tan Leyla Zana tezahüratlarına tepki! "Organize art niyet aramamak safdillik"
BAHÇELİ'DEN LEYLA ZANA YORUMU!
Bugün AKP İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, MHP Lİderi Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Ensarioğlu, görüşmede Leyla Zana'nın da konuşulduğunu duyurdu.
Bahçeli'nin Zana'yı hedef alan tezahüratlara kendilerinin de tepkili olduğunu ve bu tür bir dilin ülke birliğine zarar verdiğini ifade eden yorumlarda bulunduğunu kaydeden Ensarioğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek, kendilerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Diyarbakır’a davet ettik ve “Terörsüz Türkiye” sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte üstlendiği öncü rol dolayısıyla şükranlarımızı ilettik.
Güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduğumuz iktidar ortağımız Sayın Devlet Bahçeli’ye, başta Milli Dayanışma ve Kardeşlik süreci olmak üzere birçok başlıkta görüşlerimizi aktardık. Ayrıca Sayın Leyla Zana’ya yönelik gerçekleştirilen ahlaksızlığa kendilerinin de tepkili olduklarını, bu tür bir dilin ülkemizin birliğine zarar verdiğini ifade ettiler.
Sürecin nihayete ermesinin ardından bir “Latin Amerika sendromu” yaşanmaması adına öngörülerimizi paylaştık. Bölgede uyuşturucu, çeteleşme gibi ahlak dışı ve yasa dışı faaliyetlerin oluşabilecek güç boşluklarını doldurabileceğine dikkat çektik. Latin Amerika’da silah bırakan örgütlerin bulunduğu ülkelerde benzer senaryoların geliştiğini örnek göstererek, tüm tarafların özveriyle geleceğe hazırlık yapmalarının önemini özellikle vurguladık. Bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik ikliminin inşasının ayrı başlıklar hâlinde programlanması gerektiğine dair görüşlerimizi dile getirdik.
Sayın Devlet Bahçeli’nin nazik kabulleri ve göstermiş oldukları nezaket için kendilerine teşekkür ederim.