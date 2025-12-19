Bahçeli'den Leyla Zana açıklaması!

Önce Somaspor-Bursaspor maçında Bursaspor taraftarları, sonrasında Ankaragücü taraftaRları tarafından Kürt siyasetçi Leyla Zana hakkında küfürlü tezahüratlar gündemdeki yerini koruyor.

Bursaspor-Somaspor maçı: Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepki yağdı

Zana'nın hedef alınmasının ardından AKP-CHP-DEM'li vekiller tarafından eleştiri ve Zana'ya destek açıklamaları peş peşe yapıldı. Son olarak AKP'li Bülent Arınç da konu hakkında bir açıklama yaparak bu tezahüratların süreci sabote etmeye yönelik organize bir hareket olduğunu savundu.

Arınç'tan Leyla Zana tezahüratlarına tepki! "Organize art niyet aramamak safdillik"

BAHÇELİ'DEN LEYLA ZANA YORUMU!

Bugün AKP İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, MHP Lİderi Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Ensarioğlu, görüşmede Leyla Zana'nın da konuşulduğunu duyurdu.

Bahçeli'nin Zana'yı hedef alan tezahüratlara kendilerinin de tepkili olduğunu ve bu tür bir dilin ülke birliğine zarar verdiğini ifade eden yorumlarda bulunduğunu kaydeden Ensarioğlu'nun paylaşımı şu şekilde: