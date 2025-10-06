Bahçe tartışmasında komşusuna kurşun yağdırdı!

Yayınlanma:
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bahçe sınırı anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada İ.K (75) isimli saldırgan tarafından tabancayla göğsünden vurulan Bekir Yavuz (39) yaşamını yitirdi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesinde meydana gelen korkunç olayda, 39 yaşındaki Bekir Yavuz ile 75 yaşındaki komşusu İ.K. arasında bahçe sınırı sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken İ.K., tabanca ile komşusu Bekir Yavuz’a ateş etti. Silahlı saldırı sonucunda göğsünden yaralanan Yavuz, yere yığıldı.

bahce-siniri-kavgasinda-komsusu-tarafind-949364-281880.jpg

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yavuz, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yavuz, hastanede, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

32 yaşındaki kadın öldürüldü: Eşi 'Kazayla oldu' dedi32 yaşındaki kadın öldürüldü: Eşi 'Kazayla oldu' dedi

İ.K. İSİMLİ SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI!

Şüpheli İ.K., jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.





Kaynak:DHA

