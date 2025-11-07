'Bağlama büyüsü' yaparak insanları dolandıran 3 kişi yakalandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma, sosyal medya üzerinden "büyü" vaadiyle binlerce vatandaşı mağdur eden bir dolandırıcılık şebekesini ortaya çıkardı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin sosyal medyadan ulaştığı kişilere, "Eşim benden uzaklaştı, aramızı düzeltin" veya "Kaynanam eşimle aramızı bozuyor, onu bizden uzaklaştırın" gibi talepler karşılığında para alarak sözde 'bağlama' ve 'arınma' büyüsü yapmayı vadettiği belirlendi.

ŞANTAJLA PARA ALMAYA DEVAM ETMİŞLER

Soruşturmada, şüphelilerin dolandırıcılık yöntemleri de tespit edildi. Şüphelilerin, yakalanmamak için başkalarının banka hesaplarını kiraladıkları anlaşıldı. Ayrıca, büyünün tutması için mağdurlardan sürekli para talep ettikleri, istekleri yerine gelmeyince de ele geçirdikleri video ve fotoğrafları yakınlarına göndereceklerini söyleyerek tehdit ve şantajla para almaya devam ettikleri saptandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla, kimlikleri belirlenen A.Ö., A.A. ve U.U.Y. isimli 3 şüpheli İstanbul'da yakalanarak Ankara'ya getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.