Bağdat Caddesi yarın trafiğe kapatılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Anadolu Bulvarı Gimat Alt Geçidi Genişletme çalışmaları kapsamında Bağdat Caddesi’ni yarın trafiğe kapatılacağını açıkladı.

ABB’den yapılan açıklamada, çalışmanın Anadolu Bulvarı üzerinde yapılacağı, trafik akışının ise yan yollar üzerinden kesintisiz bir şekilde sağlanacağı belirtildi. Sürücülerden, alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine uymaları istendi.

ABB'nin konuya ilişkin yaptığı duyuru şu şekilde: