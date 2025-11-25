BAE casusları İstanbul'da yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan yapılan basın açıklamasında, Türkiye’de faaliyet gösteren kritik kurumları ve personelleri hedef alan bir casusluk ağının deşifre edildiği duyuruldu.

HEDEFTE SAVUNMA SANAYİİ VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VARDI

Başsavcılık tarafından paylaşılan bilgilere göre, yürütülen soruşturma kapsamında BAE istihbarat servisi mensuplarının Türkiye’den temin edilen bir GSM hattını kullanarak sahte profiller oluşturduğu belirlendi.

Şüphelilerin bu sahte profiller üzerinden şu hedeflere yöneldiği tespit edildi:

Türkiye’de faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında yönetici pozisyonunda görev yapan personeller,

Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefon hattı,

Bazı yabancı ülkelerin resmi görevlileri.

Casusluk faaliyetinin amacının, bu kişilerle irtibata geçerek kritik pozisyonlarda çalışan personellere ilişkin biyografik veri derlemek olduğu açıklandı.

GSM HATTI TÜRKİYE'DEN ALINIP BAE'YE GÖTÜRÜLMÜŞ

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, casusluk faaliyetinin lojistik ayağını yürüten şahıslar belirlendi. BAE istihbarat mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket eden şüphelilerin, Türkiye’deki bir operatöre ait GSM hattını satın aldıkları, daha sonra bu hattı Birleşik Arap Emirlikleri’ne götürerek bizzat istihbarat görevlilerine teslim ettikleri saptandı.

Soruşturma kapsamında, birbirleriyle irtibatlı oldukları belirlenen toplam 4 şüpheli tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 25 Kasım 2025 günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde:

3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yurtdışında olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.