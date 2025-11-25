BAE casusları İstanbul'da yakalandı

BAE casusları İstanbul'da yakalandı
Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbarat servisi adına "Siyasal veya Askeri Casusluk" faaliyeti yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik harekete geçildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan yapılan basın açıklamasında, Türkiye’de faaliyet gösteren kritik kurumları ve personelleri hedef alan bir casusluk ağının deşifre edildiği duyuruldu.

HEDEFTE SAVUNMA SANAYİİ VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VARDI

Başsavcılık tarafından paylaşılan bilgilere göre, yürütülen soruşturma kapsamında BAE istihbarat servisi mensuplarının Türkiye’den temin edilen bir GSM hattını kullanarak sahte profiller oluşturduğu belirlendi.

Şüphelilerin bu sahte profiller üzerinden şu hedeflere yöneldiği tespit edildi:

  • Türkiye’de faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında yönetici pozisyonunda görev yapan personeller,
  • Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefon hattı,
  • Bazı yabancı ülkelerin resmi görevlileri.

Casusluk faaliyetinin amacının, bu kişilerle irtibata geçerek kritik pozisyonlarda çalışan personellere ilişkin biyografik veri derlemek olduğu açıklandı.

Son Dakika | Assan Grup'a askeri casusluk soruşturmasında üç gözaltı! Biri eski albaySon Dakika | Assan Grup'a askeri casusluk soruşturmasında üç gözaltı! Biri eski albay

GSM HATTI TÜRKİYE'DEN ALINIP BAE'YE GÖTÜRÜLMÜŞ

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, casusluk faaliyetinin lojistik ayağını yürüten şahıslar belirlendi. BAE istihbarat mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket eden şüphelilerin, Türkiye’deki bir operatöre ait GSM hattını satın aldıkları, daha sonra bu hattı Birleşik Arap Emirlikleri’ne götürerek bizzat istihbarat görevlilerine teslim ettikleri saptandı.

Soruşturma kapsamında, birbirleriyle irtibatlı oldukları belirlenen toplam 4 şüpheli tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 25 Kasım 2025 günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde:

  • 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
  • Yurtdışında olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye
İBB iddianamesine Yeni Şafak müdahalesi mi? Bu kadarı da tesadüf değildir...
İBB iddianamesine Yeni Şafak müdahalesi mi? Bu kadarı da tesadüf değildir...
'Yatırım uzmanı' yalanıyla 40 milyon lira vurgun yapan 32 kişi yakalandı
'Yatırım uzmanı' yalanıyla 40 milyon lira vurgun yapan 32 kişi yakalandı
Tuzla'da tersanede yangın
Tuzla'da tersanede yangın