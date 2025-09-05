Son Dakika | Assan Grup'a askeri casusluk soruşturmasında üç gözaltı! Biri eski albay

Son Dakika | Assan Grup'a askeri casusluk soruşturmasında üç gözaltı! Biri eski albay
Yayınlanma:
Son dakika.... Assan Grup'a yönelik askeri casusluk soruşturmasında üç kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri eski albay.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü askerî casusluk soruşturması kapsamında, ASSAN Group şirketiyle bağlantılı üç kişi hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında, ASSAN ile çalışan eski Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) çalışanı bir kişi, Milli Savunma Bakanlığı’ndan ayrılan bir albay ve halen ASSAN’da görev yapan bir çalışan bulunuyor.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde arama yapılırken, dijital materyallere ve bazı belgelere el konuldu.

Soruşturma, Aziz İhsan Aktaş’a yönelik suikast iddiası üzerine başlamış, daha sonra ASSAN Group’a uzanmıştı. İlk olarak şirketin hukuk danışmanı ve eski MKE Başkanı İsmet Sayhan “askerî casusluk” suçlamasıyla tutuklandı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ve genel müdür Gürcan Okumuş da tutuklandı. Öner, hem “FETÖ üyeliği” hem de “casusluk” ile suçlanırken; Okumuş hakkında yalnızca “casusluk” suçlaması yöneltildi.

ASSAN MSB’den nasıl izin aldı? Devlet 'FETÖ ile irtibatı'nı 9 yıldır biliyormuş…ASSAN MSB’den nasıl izin aldı? Devlet 'FETÖ ile irtibatı'nı 9 yıldır biliyormuş…

Savcılığın dosyasına göre, Öner ve Okumuş’un TÜBİTAK SAGE ile MKE’ye ait gizli bilgileri yasa dışı biçimde şirkete aktardıkları, bu bilgilerle stratejik ekipmanları birebir ürettikleri öne sürüldü. Soruşturma kapsamında ASSAN Group’un tüm şirketlerine kayyum atanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

