'Babam savcı' demişti: Polise zorluk çıkaran 2 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
Aksaray'da polis ekiplerinin durdurduğu araçtaki sürücü Yusuf K. ile yanındaki Döne D. 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı. Gece yaşanan olayda Döne D.'nin polis ekiplerini 'Babam savcı' diyerek tehdit ettiği görülmüştü.

Aksaray'da dün akşam polis ekipleri tarafından durdurlan araçta bulunan sürücü Yusuf K. ile Döne D., işlem yapan ekiplere tehditler savurarak zorluk çıkarmıştı.

Polise direnen ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı.

POLİS EKİPLERİNE SALDIRIP TEHDİTLER SAVURDULAR

Çarşamba günü akşam saatlerinde Şehit Ali Er Caddesi üzerindeki Şehit Önder Güzel Polis Eğitim Merkezi'nde görevli ekipler, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Sürücü Yusuf K.'nın alkollü olduğunun anlaşılması üzerine, test yapılması için olay yerine trafik ve asayiş polis ekipleri çağrıldı. Sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi. Bu sırada gazetecilerin kendilerini çektiğini fark eden sürücü Yusuf K. ve yanındaki Döne D., küfür edip, saldırmak istedi.

alkollu-surucu-valiyi-arayacagim-yan-955857-283863.jpg

"BABAM SAVCI DİYEREK" TEHDİT ETMİŞTİ

Polislere zor anlar yaşatan ikiliden sürücü Yusuf K., "Valiyi arayacağım" diye tehdit etti. Döne D. ise "Babam savcı" diyerek işlem yapılmasını engellemeye çalıştı. Gazetecilere saldırısı polis tarafından engellenen 2 kişi, güçlükle gözaltına alındı. Yusuf K. ve Döne D., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Burada yapılan kontrolde Yusuf K.'nın 2.47 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede Yusuf K.’nın ehliyetine 'Alkollü araç kullanmak' suçundan el konulduğu ortaya çıktı. Yusuf K.'nın bu kez ehliyetine 4 yıl süreyle el konulurken, 39 bin 197 TL idari para cezası uygulandı.

alkollu-surucu-valiyi-arayacagim-yan-955855-283863.jpg

Adana'da oyun salonuna pompalı tüfekli saldırı anı kameradaAdana'da oyun salonuna pompalı tüfekli saldırı anı kamerada

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yusuf K. ve Döne D., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı.

Kaynak:DHA

