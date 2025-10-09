Adana'da oyun salonuna pompalı tüfekli saldırı anı kamerada

Yayınlanma:
Adana'da oyun salonuna pompalı tüfekle ateş edip olay yerinden kaçan saldırgan polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın oyun salonunu kurşun yağmuruna tuttuğu anlar kameraya yansıdı.

Adana'da bir kişi, husumetlisinin işlettiği oyun salonuna pompalı tüfekli saldırı düzenledi. Tüfeği araziye atıp olay yerinden kaçan saldırgan polis ekiplerince yakalandı.

OYUN SALONUNA ATEŞ AÇIP KAÇTI

Adana'nın Seyhan ilçesinde saat 17.00 sıralarındaik mliği açıklanmayan şüpheli, iddiaya göre husumetli olduğu kişinin işlettiği oyun salonuna pompalı tüfekle ateş açtı.

oyun-salonuna-pompali-ile-ates-acip-kact-955726-283824.jpg

Daha sonra yaya olarak kaçan şüpheli, tüfeği boş araziye atıp uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla saldırgan kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'da pitbull sahibine saldırdıİstanbul'da pitbull sahibine saldırdı

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Şüphelinin saldırıdan sonra kaçtığı o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Saldırıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:DHA

