İstanbul'da pitbull sahibine saldırdı
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde pitbull cinsi köpek, sahibine saldırdı. Kolundan ısırılan kişinin yardım çığlığı attığı anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
AĞIZLIKSIZ DOLAŞTIRDIĞI KÖPEĞİNİN SALDIRISINA UĞRADI
Çarşamba günü gece saatlerinde Siyavuşpaşa Mahallesi'nde pitbull cinsi köpeğini gezdiren bir kişi, kendi köpeğinin saldırısına uğradı.
Ağızlıksız dolaştırılan köpek, sahibinin kolunu bir süre bırakmadı. Acı içinde kıvranan kişi çaresizce çevredekilerden yardım istedi.
ÇEVREDEKİLER SU ATTI
Feryadı duyan çevredekiler balkona çıkarak köpeğe su atarak müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve belediye ekipleri geldi. Kolundan yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, köpek belediye ekiplerince yakalandı.
Pitbull cinsi köpeğin sahibine saldırdığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak:DHA