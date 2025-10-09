İstanbul'da pitbull sahibine saldırdı

Yayınlanma:
İstanbul Bahçelievler'de pitbull cinsi bir köpek, sahibine saldırdı. Kolundan ısırılan kişinin yardım çığlıkları kameralara yansıdı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde pitbull cinsi köpek, sahibine saldırdı. Kolundan ısırılan kişinin yardım çığlığı attığı anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

AĞIZLIKSIZ DOLAŞTIRDIĞI KÖPEĞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Çarşamba günü gece saatlerinde Siyavuşpaşa Mahallesi'nde pitbull cinsi köpeğini gezdiren bir kişi, kendi köpeğinin saldırısına uğradı.

Ağızlıksız dolaştırılan köpek, sahibinin kolunu bir süre bırakmadı. Acı içinde kıvranan kişi çaresizce çevredekilerden yardım istedi.

istanbul-bahcelievlerde-pitbull-cins-955743-283797.jpg

Tartıştıkları kişinin üzerine pitbull saldırtmışlardı: İstenen ceza belli olduTartıştıkları kişinin üzerine pitbull saldırtmışlardı: İstenen ceza belli oldu

ÇEVREDEKİLER SU ATTI

Feryadı duyan çevredekiler balkona çıkarak köpeğe su atarak müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve belediye ekipleri geldi. Kolundan yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, köpek belediye ekiplerince yakalandı.

Pitbull cinsi köpeğin sahibine saldırdığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak:DHA

54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Türkiye
Son Dakika | İsrail'in alıkoyduğu milletvekilleri İstanbul'da
Son Dakika | İsrail'in alıkoyduğu milletvekilleri İstanbul'da
'Babam savcı' demişti: Polise zorluk çıkaran 2 kişi tutuklandı
'Babam savcı' demişti: Polise zorluk çıkaran 2 kişi tutuklandı
Son Dakika | İstanbul Altın Rafinerisi operasyonunda 20 tutuklama
Son Dakika | İstanbul Altın Rafinerisi operasyonunda 20 tutuklama