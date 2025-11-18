Baba Servet Böcek'in cenazesi teslim alındı

12 Kasım Çarşamba günü Fatih'te meydana gelen feci olayda, Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte ilçedeki otelde konaklamaya başladı.

Böcek ailesinin yaşamını yitirdiği ilaçlama skandalında yeni gelişme: O şüphelinin ilk vukuatı değilmiş

Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ardından da ağabeyi Kadir Muhammet yaşamını yitirdi.

BABA DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Anne Çiğdem Böcek ise çocuklarının ölümünden 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Son dakika|Zehirlenme faciasında baba Servet Böcek de hayatını kaybetti!

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan baba Servet Böcek de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

BABA BÖCEK'İN CENAZESİ TESLİM ALINDI

Baba Servet Böcek'in cenazesi eşinin ve çocuklarının cenazelerinin defnedildiği aile kabristanında toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a gönderildi.