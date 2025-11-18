Baba Servet Böcek'in cenazesi teslim alındı

Baba Servet Böcek'in cenazesi teslim alındı
Yayınlanma:
İstanbul'un Fatih ilçesinde kaldıkları otelde zehirlenme şüphesiyle yaşamını yitiren baba Servet Böcek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenaze, Servet Böcek'in memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

12 Kasım Çarşamba günü Fatih'te meydana gelen feci olayda, Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte ilçedeki otelde konaklamaya başladı.

Böcek ailesinin yaşamını yitirdiği ilaçlama skandalında yeni gelişme: O şüphelinin ilk vukuatı değilmişBöcek ailesinin yaşamını yitirdiği ilaçlama skandalında yeni gelişme: O şüphelinin ilk vukuatı değilmiş

Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ardından da ağabeyi Kadir Muhammet yaşamını yitirdi.

adli-tip.jpg

BABA DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Anne Çiğdem Böcek ise çocuklarının ölümünden 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Son dakika|Zehirlenme faciasında baba Servet Böcek de hayatını kaybetti!Son dakika|Zehirlenme faciasında baba Servet Böcek de hayatını kaybetti!

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan baba Servet Böcek de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

servet-bocek-cenazesi.jpg

BABA BÖCEK'İN CENAZESİ TESLİM ALINDI

Baba Servet Böcek'in cenazesi eşinin ve çocuklarının cenazelerinin defnedildiği aile kabristanında toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kilauea Yanardağı’nda cehennem görüntüleri: 450 metre püskürttüğü lavlar sel oldu aktı
Yılın kelimesi 'Parasosyal' oldu: Ne anlama geliyor?
Yılın kelimesi 'Parasosyal' oldu: Ne anlama geliyor?
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye
Yasak aşkın kanlı sonu! İç çamaşırıyla öldürüldü
Yasak aşkın kanlı sonu! İç çamaşırıyla öldürüldü
Leman karikatüristi Doğan Pehlevan'a tahliye
Leman karikatüristi Doğan Pehlevan'a tahliye
Eşine ütüyle saldırdı çocuklarını darbetti
Eşine ütüyle saldırdı çocuklarını darbetti