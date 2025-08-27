Baba-oğlun cinayet şüphelisi tarlada yakalandı

Baba-oğlun cinayet şüphelisi tarlada yakalandı
Yayınlanma:
Konya'da Mehmet Koçyiğit ve 11 yaşındaki oğlu Servet Koçyiğit'in öldürülmesiyle ilgili başlatılan çalışmada saldırgan Hıdır A. yakalandı.

Konya'da otomobile binerken silahlı sladırıya uğrayan Mehmet Koçyiğit ve 11 yaşındaki Servet'in öldürülmesine dair başlatılan çalışmada 1 kişi yakalandı.

Mısır tarlasında yakalanan şüpheli Hıdır A., gazetecilerin "11 yaşındaki cocuğu neden öldürdün?" şeklindeki sorusunu "Görmedim ben, görmedim" diye yanıtladı.

BABA VE OĞLU SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

Pazartesi günü sabah saatlerinde Konya Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki apartmanın bahçesindeki otomobile binmek isteyen baba Mehmet Koçyiğit ve 11 yaşındaki oğlu, silahlı saldırıya uğradı.

Mahallelinin ihabrı üzerine olay yerine gelen ekipler Mehmet Koçyiğit’in hayatını kaybettiği belirlerken, başına ve sırtına mermi isabet eden Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığ Konya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Baba-oğul, memleketleri Niğde’de bugün toprağa verildi.

baba-ile-oglunun-olduruldugu-saldirinin-883007-262324.jpg
Mehmet Koçyiğit ve 11 yaşındaki oğlu Servet Koçyiğit

ŞÜPHELİ MISIR TARLASINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis, olaya karıştığı öne sürülen Hıdır A.’yı merkez Karatay ilçesi Çatalhöyük Mahallesi’nde saklandığı mısır tarlasında yakalayarak gözaltına aldı.

Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Hıdır A., basın mensuplarının "11 yaşındaki çocuğu neden öldürdün?" sorusuna "Görmedim ben, görmedim" diye yanıt verdi. Hıdır A., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

baba-ile-oglunun-olduruldugu-saldirinin-883006-262324.jpg

Kaynak:DHA

