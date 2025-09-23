Aziz Sancar KKTC vatandaşı oldu

Yayınlanma:
Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar KKTC vatandaşı oldu. Sancar'a vatandaşlık belgesi ve kimlik kartı teslim edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’a KKTC vatandaşlık belgesi ve kimlik kartını teslim etti.

KKTC Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Birleşmiş Milletler’in (BM) 80. Genel Kurul toplantıları için ABD’de bulunan Bakan Ertuğruloğlu, Sancar’ı North Carolina’daki Türk Kültür ve Toplum Merkezi’nde ziyaret etti.

VATANDAŞLIK BELGESİ VE KİMLİK TESLİMİ

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, görüşme sırasında Prof. Dr. Sancar’a KKTC kimlik kartı ile vatandaşlığa kabul belgesi bizzat Ertuğruloğlu tarafından takdim edildi.

HEYET DE EŞLİK ETTİ

Bakan Ertuğruloğlu’na ziyarette, KKTC Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ve Danışman Selen Küçük de eşlik etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

