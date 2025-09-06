Ülkü ocakları başkanına KKTC şoku: Ülkeye girişi yasaklandı

Ülkü ocakları başkanına KKTC şoku: Ülkeye girişi yasaklandı

Kuzey Kıbrıs hükümeti, Girne Ülkü Ocakları Başkanı Timuçin Açık’ın ülkeye girişini yasakladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu’nun 22 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla, aralarında Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz vatandaşı toplam 16 kişinin ülkeye girişi yasaklandı. Yasak kararının, Polis Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı güvenlik raporu doğrultusunda alındığı belirtildi.

GEREKÇE "SUÇ ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI"

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, kararda, söz konusu kişilerin “yurtdışı bağlantılı suç örgütleriyle bağlantılı oldukları” ve “KKTC’deki bazı kişilere ve iş yerlerine yönelik ağır yaralama, kurşunlama ve kasti hasar” gibi eylemlerle ilişkilendirildikleri ifade edildi. Açıklamada, kamu düzeni ve toplumsal huzurun korunması amacıyla, 16 kişinin Yabancılar ve Muhaceret Yasası uyarınca ülkeye girişlerinin yasaklandığı vurgulandı.

ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANININ GİRİŞİ YASAKLANDI

Yasağın uygulandığı isimler arasında, 30 yaşındaki Girne Ülkü Ocakları Başkanı Timuçin Açık da yer aldı. Resmi Gazete’de isim ve doğum tarihi ile birlikte yayımlanan listede Açık’ın adı dikkat çekti.

"SEKİZ YILDIR KIBRIS'TAYIM, BAĞLATIM YOK"

Timuçin Açık'ın hakkındaki yasağı doğruladığı ancak suç örgütleriyle herhangi bir bağının olmadığını savunduğu belirtildi. Açık'ın, “Kuzey Kıbrıs’a girişim yasaklandı ama bir suç örgütüyle bağlantım olduğu iddiası doğru değil. Sekiz yıldır burada yaşıyordum. Eğer böyle bir ilişkim olsaydı daha önce bu karar alınırdı” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

