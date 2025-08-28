Aziz İhsan Aktaş'ın arkasına koydular: İsmail Saymaz 'Kalpaklı Atatürk' portresini değerlendirdi

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda suç örgütü lideri olduğu iddia edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilmişti.

Verdiği ifadelerle gündemden düşmeyen Aktaş'ın geçtiğimiz günlerde ev hapsi de kaldırıldı.

Aziz İhsan Aktaş bu kez kamuoyu karşısına çıkarıldı. Nuray Başaran'a konuk olan Aktaş'ın röportaj verdiği sırada arkasına Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafının asılması dikkatlerden kaçmadı.

Halk TV programcısı ve yazarı İsmail Saymaz, bugün Aktaş'ın ekrana çıkarılmasına ve arkasına Atatürk'ün resminin konulmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Saymaz, Aktaş'a 'memlekete faydalı adam' imajı çizilmeye çalışıldığını ve Atatürk'ün kalpaklı resminin özellikle seçildiğini söyledi.

Saymaz, şöyle konuştu:

"Aziz İhsan ceza alacak, dolayısıyla böyle kritik bir soruşturmada, hele ki kendisinin en azından kendi eylemleri bakımından ikrar ve itirafta bulunmuş bir şüphelinin TV’ye çıkarılarak ona bilirkişi muamelesi yapılması, ona siyasetçiler, kamu görevlileri ya da yargılandığı soruşturma hakkında fikir sorulması; üstelik onun hakkında imajı toparlamak için, “Bakın, rüşvet müşvet diyorlar ama memlekete faydalı adam,” imajı yüklemek için arkasına bir de siyah beyaz kalpaklı Atatürk posteri konulması abesle iştigaldir. Bu portre de özellikle seçilmiş çünkü kalpaklı Atatürk…

Herkes Atatürk’ü kalpaklı fotoğrafıyla hatırlamayabilir, daha çok başka fotoğraflarıyla anarlar. Daha çok CHP’liler ve ona oy veren seçmenlerin bir kısmı kalpaklı Atatürk fotoğrafına daha özel anlamlar beslerler. Dolayısıyla tam da CHP’lilerin sevdiği şekilde Atatürk fotosunu alıp duvara asmak: “Bakın CHP’liler, aslında İhsan Aktaş sizin kadar hatta sizden de Atatürkçü.” demek gibi.

Eğer davanın tanıkları, gizli tanıkları, itirafçıları TV’ye çıkaracaksa, İmamoğlu davaları da TRT’de yayımlansın, eğer öyle olacaksa.