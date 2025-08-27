Aziz İhsan Aktaş bu kez savcılara değil kameralara konuştu

CHP'li yönelik düzenlenen operasyonlarda itirafçı olan ve suç örgütü olduğu iddia edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş, Nuray Başaran'a konuk oldu.

CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonların kilit ismi olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş, TYT Türk'ten Nuray Başaran'a konuk oldu.

İBB'ye başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra 'itirafçı' sıfatıyla ifade verip tahliye edilen Aktaş'a ev hapsi verilmişti.

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'a verilen ev hapsi geçtiğimiz günlerde kaldırıldı.

Süreç boyunca sessizliğini koruyan Aktaş, TYT Türk'ten Nuray Başaran'a konuk oldu. İtirafçı sıfatıyla verdiği ifadelerin ardından CHP'li birçok belediye başkanının tutuklanmasıyla ilgili açıklama yapan Aktaş, devlete yardımcı olmak amacıyla o ifadeleri verdiğini belirtti.

Kaçacak iddiaları hakkında da konuşan Aktaş, "Bırakın kaçmayı, bırakın ülkemi terk etmeyi, duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Aktaş Başaran'a verdiği röportajda şunları söyledi:

"Ben buradayım. İstanbul'dayım. Bugün de buradayım yarın da burada olacağım. Dava günü de burada olacağım. Davadan sonra da burada olacağım... Arkadaşlarının yüzüne nasıl bakacağını çok merak ediyorum... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belediyelere yönelik başlatmış olduğu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandım... Devletime yardımcı olma yönünde ifadelerimi verdim... Tabi bu ifadelerimden rahatsız olan çevreler, bir takım kişiler olacaktır... Bırakın kaçmayı, bırakın ülkemi terk etmeyi, duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum... Vekiller, genel başkan yardımcıları acaba Türkiye'de kalacaklar mı yoksa kaçacaklar mı?"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

