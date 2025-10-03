Ayvalık’ta sağanak kabusu: Caddeler suya gömüldü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçede zaman zaman hızını artıran yağış nedeniyle yollar göle dönerken 150 Evler Mahallesi ile Sarımsaklı'da bulunan iki evi su bastı. Cunda Adası’nda bulunan Mithatpaşa Mahallesi’nde ise bir evin bahçesi suyla doldu. İtfaiye ve belediye ekiplerinin bölgede çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

YARIN DA YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, Ayvalık'ta son 24 saatte metrekareye 63, 8 kilogram yağış düştü.

Yetkililer, yağışın gün içinde aralıklarla devam edeceğini ifade ederken yağmurun saat 18.00'den sonra etkisini yitirmesinin beklendiğini açıkladı. Yarın da bölge genelinde yağışın devam etmesi bekleniyor.