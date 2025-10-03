Ayvalık’ta sağanak kabusu: Caddeler suya gömüldü

Yayınlanma:
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde son 24 saatte metrekareye 63,8 kilogram yağış düştü. Yoğun yağış sebebiyle ilçede cadde ve sokaklar göle döndü, 2 ev ise su bastı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçede zaman zaman hızını artıran yağış nedeniyle yollar göle dönerken 150 Evler Mahallesi ile Sarımsaklı'da bulunan iki evi su bastı. Cunda Adası’nda bulunan Mithatpaşa Mahallesi’nde ise bir evin bahçesi suyla doldu. İtfaiye ve belediye ekiplerinin bölgede çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ayvalikta-saganak-metrekareye-638-kil-945240-280742.jpg

YARIN DA YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, Ayvalık'ta son 24 saatte metrekareye 63, 8 kilogram yağış düştü.

Muğla'yı sağanak vurdu! Evleri su bastıMuğla'yı sağanak vurdu! Evleri su bastı

Yetkililer, yağışın gün içinde aralıklarla devam edeceğini ifade ederken yağmurun saat 18.00'den sonra etkisini yitirmesinin beklendiğini açıkladı. Yarın da bölge genelinde yağışın devam etmesi bekleniyor.

Kaynak:DHA

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu