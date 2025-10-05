CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Ayşe Barım'ın tekrar tutuklanmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Şahbaz, yaptığı açıklamada, Ayşe Barım’ın topluma gözdağı vermek için tutuklandığını ifade etti.

"İNSAN HAKLARINA AYKIRI AĞIR BİR ZULÜMDEN İBARETTİR"

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi delilsiz ve ağır suçlamalarla sürdürülen bu davanın siyasi bir cadı avından başka bir şey olmadığını" diyen Şahbaz, şu ifadeleri kullandı:

"Barım’ın cezaevinde geçirdiği 248 gün boyunca beyin anevrizması, kalp rahatsızlıkları ve 30 kilo kaybı yaşaması, bu hukuksuzluğun insan sağlığını nasıl hiçe saydığını gözler önüne sermiştir. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, bu tabloyu bizzat görerek ev hapsi koşuluyla tahliye kararı vermişti. Ancak bu insani adım, savcılığın itirazıyla bir gün içinde bozuldu ve Barım, hastanede fenalaştığı sırada yeniden tutuklandı. Tedavisinin polis gözetiminde sürdürülmesi ve ardından cezaevine gönderilmesi kararı, insan haklarına aykırı ağır bir zulümden ibarettir.

"Ayşe Barım'ın yeniden tutuklandığını duyunca az kalsın felç geçiriyordu"

"İŞKENCE VE KEYFİ HAPİS UYGULAMASIDIR"

Ayşe Barım’ın sağlık sorunlarına rağmen tutuklu yargılanması ve tekrar cezaevine gönderilmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve Anayasa’ya aykırıdır. Bu, açıkça işkence ve keyfi hapis uygulamasıdır. Saray talimatıyla karar veren yargı tarafından, insan sağlığı, yaşam hakkı hiçe sayılıyor. Tekrar söylüyoruz: Ayşe Barım derhal ve koşulsuz tahliye edilsin. Sağlık hakkı siyasete kurban edilemez.

"İNTİKAM SİYASETİ SONA ERSİN"