"Ayşe Barım'ın yeniden tutuklandığını duyunca az kalsın felç geçiriyordu"

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada 248 günlük tutukluluğunun ardından ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti. Savcılık, söz konusu karara itiraz ederken itirazın kabul edilmesi üzerine Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı

"TUTUKLANDIĞINI DUYUNCA AZ KALSIN FELÇ GEÇİRİYORDU"

Ayşe Barım'ın sağlık durumu hakkında konuşan kız kardeşinin açıklamalarını hukukçu Tuba Torun, Sözcü TV'de aktardı. Torun tarafından aktarılan ifadelere göre, kız kardeşi yeniden tutuklama sonrasında çok üzgün olduklarını, sağlık durumunun da 3 ay öncesine göre çok kötü olduğu söylendi.

Bununla beraber annelerinin de çok yaşlı olduğu ve kızının yeniden tutuklandığını duyunca felç geçirmenin eşiğine gelindiği şu sözler ile aktarıldı: