Aynı yerde çalıştığı kişiyi demir sopayla öldüren şüpheli tutuklandı

Aynı yerde çalıştığı kişiyi demir sopayla öldüren şüpheli tutuklandı
Yayınlanma:
Uşak'ın Eşme ilçesinde aynı yerde çalıştığı kişiye demir sopayla saldıran şahıs, yaralının hastanede ölmesi üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde, aynı iş yerinde çalışan iki kişi arasında yaşanan olay ölümle sonuçlandı. Kolankaya köyünde bir fabrikada çalışan 35 yaşındaki N.Ç., iş arkadaşı N.A. tarafından demir sopayla başından vurularak ağır yaralandı.

Uşak'ta iş cinayeti: Temizlik yaparken 6'ncı kattan düşen işçi yaşamını yitirdiUşak'ta iş cinayeti: Temizlik yaparken 6'ncı kattan düşen işçi yaşamını yitirdi

YARALI İŞÇİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinden ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan N.Ç.'nin beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Uygulanan tüm tedavi müdahalelerine rağmen N.Ç. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Uşak'ta iş cinayeti: Üst geçitten düşen işçi yaşamını yitirdiUşak'ta iş cinayeti: Üst geçitten düşen işçi yaşamını yitirdi

SALDIRGAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrasında jandarma ekiplerince gözaltına alınan saldırgan N.A., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmasına karar verilen N.A., cezaevine gönderildi. Soruşturma süreci devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Türkiye
Kaza yerine koşan baba bağırarak tepki gösterdi: Kızıma kim çarptı?
Kaza yerine koşan baba bağırarak tepki gösterdi: Kızıma kim çarptı?
Şüpheliye intihar süsü suçlaması: Teslime Hanedan dosyasında iddianame tamamlandı
Şüpheliye intihar süsü suçlaması: Teslime Hanedan dosyasında iddianame tamamlandı
Cuma vaazı sırasında camiye pitbull girdi! O anlar kamerada
Cuma vaazı sırasında camiye pitbull girdi! O anlar kamerada