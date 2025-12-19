Aynı yerde çalıştığı kişiyi demir sopayla öldüren şüpheli tutuklandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde, aynı iş yerinde çalışan iki kişi arasında yaşanan olay ölümle sonuçlandı. Kolankaya köyünde bir fabrikada çalışan 35 yaşındaki N.Ç., iş arkadaşı N.A. tarafından demir sopayla başından vurularak ağır yaralandı.

YARALI İŞÇİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinden ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan N.Ç.'nin beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Uygulanan tüm tedavi müdahalelerine rağmen N.Ç. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SALDIRGAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrasında jandarma ekiplerince gözaltına alınan saldırgan N.A., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmasına karar verilen N.A., cezaevine gönderildi. Soruşturma süreci devam ediyor.