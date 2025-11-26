Uşak'ta iş cinayeti: Üst geçitten düşen işçi yaşamını yitirdi

Uşak'ın Eşme ilçesinde, yapımı devam eden üst geçit inşaatında meydana gelen iş cinayetinde bir işçi yaşamını yitirdi.

İstasyon Mahallesi'ndeki üst geçit inşaatında çalışan Dursun G. (51), henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü ve ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Ağır yaralanan Dursun G., ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.