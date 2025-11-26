Uşak'ta iş cinayeti: Üst geçitten düşen işçi yaşamını yitirdi

Uşak'ta iş cinayeti: Üst geçitten düşen işçi yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Uşak'ın Eşme ilçesinde yapımı süren üst geçit inşaatında çalışan Dursun G. (51), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uşak'ın Eşme ilçesinde, yapımı devam eden üst geçit inşaatında meydana gelen iş cinayetinde bir işçi yaşamını yitirdi.

İstasyon Mahallesi'ndeki üst geçit inşaatında çalışan Dursun G. (51), henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü ve ağır yaralandı.

Trabzon’da çatıdan düşen inşaat ustası yaşamını yitirdiTrabzon’da çatıdan düşen inşaat ustası yaşamını yitirdi

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Ağır yaralanan Dursun G., ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sivas'ta göçük altında kalan 66 yaşındaki işçiyi arama çalışmaları 10'uncu günündeSivas'ta göçük altında kalan 66 yaşındaki işçiyi arama çalışmaları 10'uncu gününde

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

