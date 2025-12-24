AYM'den kritik karar: Yüz kızartıcı suç şartı kalkıyor

AYM'den kritik karar: Yüz kızartıcı suç şartı kalkıyor
Yayınlanma:
Anayasa Mahkemesi, işe alım süreçlerinde veya bir mesleğin icra edilmesi için aranan şartlar arasında bulunan "yüz kızartıcı suç" ifadesinin Anayasa'ya aykırı olduğu sonucuna vardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yüksek Mahkeme, Gümrük Kanunu'nda yer alan gümrük müşavirliği şartlarını mercek altına aldı. Bir mahkemenin itirazı üzerine yapılan incelemede, ilgili yasada gümrük müşavirliği yapmaya engel olan suçlar sıralandıktan sonra eklenen "gibi yüz kızartıcı suçlar" ibaresi değerlendirildi.

"KAVRAM TÜRK CEZA KANUNU'NDA NET DEĞİL"

Yüksek Mahkeme kararında, hangi suçların yüz kızartıcı suç olduğunun Türk Ceza Kanunu'nda net olmadığına dikkat çekildi. İlgili ifadenin belirsiz olduğuna hükmedilen kararda şu tespite yer verildi:

"Bir mesleğin icrasını belli suçlardan mahkum olmama şartına bağlayan bir kuralda, hangi suçların bu kapsamda olduğunun açık ve net şekilde düzenlenmesi, kuralın mesleğin icrasına engel olacak suçların kapsamını genişletecek ve keyfi uygulamalara neden olacak ifadeler içermemesi gerekir."

AYM 'çakarlı araç' kararını verdi: Resmi Gazete'de yayımlandıAYM 'çakarlı araç' kararını verdi: Resmi Gazete'de yayımlandı

ÇALIŞMA HAKKI VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Kararda, söz konusu düzenlemenin çalışma hakkına sınırlama getirdiği belirtilerek, kuralın belirli ve öngörülebilir nitelikte olmadığı vurgulandı. Düzenlemenin keyfiliğe karşı yeterli güvence içermediği ve temel hak ile özgürlüklerin kanunla sınırlanması gerekliliğiyle bağdaşmadığı sonucuna varıldığı ifade edildi.

OYBİRLİĞİYLE İPTAL VE EMSAL NİTELİK

Anayasa Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda Gümrük Kanunu'ndaki "yüz kızartıcı suç" ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak oybirliğiyle iptal etti. Kararın, bu ibarenin yer aldığı bütün düzenlemeler için emsal niteliğinde olduğu belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

