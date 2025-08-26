Aydın'daki yangın kontrol altında

Aydın’ın Köşk ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Başçayır Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki zeytinlik alanları tehdit etti.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Yangına havadan 2 uçak ve 3 helikopter, karadan ise 2 arazöz ve 2 su tankeriyle müdahale edildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI

Yoğun çabaların ardından alevler kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektarlık zeytinlik alan yangından zarar gördü. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını açıklarken, bölgede yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.