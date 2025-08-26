Aydın'daki yangın kontrol altında

Aydın'daki yangın kontrol altında
Yayınlanma:
Aydın’ın Köşk ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aydın’ın Köşk ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Başçayır Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki zeytinlik alanları tehdit etti.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Yangına havadan 2 uçak ve 3 helikopter, karadan ise 2 arazöz ve 2 su tankeriyle müdahale edildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI

Yoğun çabaların ardından alevler kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektarlık zeytinlik alan yangından zarar gördü. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını açıklarken, bölgede yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

aydin-1.jpg

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem
Burdur'da güpegündüz silahlı saldırı: 2 yaralı
Burdur'da güpegündüz silahlı saldırı: 2 yaralı