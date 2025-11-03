Aydın'da yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu

Aydın'da yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, odun toplamak için kestane bahçesine giden 72 yaşındaki Mehmet Balcıoğlu, traktörünün yanında hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Saimelli Mahallesi'nde, yol kenarında duran bir traktörün yanında hareketsiz yatmakta olan bir kişi, vatandaşlar tarafından fark edildi.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Durumu fark eden vatandaşlar derhal jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Hayatını kaybeden kişinin 72 yaşındaki Mehmet Balcıoğlu olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Balcıoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk belirlemelere göre Mehmet Balcıoğlu'nun, odun toplamak amacıyla kendi kestane bahçesine traktörü ile gittiği öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

