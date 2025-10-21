Ünlü futbolcunun oğlu traktör kullanırken hayatını kaybetti

İngiltere futbolunun unutulmaz savunma oyuncularından Stuart Pearce, ailesini derinden sarsan bir trajediyle karşı karşıya kaldı.

Pearce’ün 21 yaşındaki oğlu Harley Pearce, Wiltshire yakınlarında meydana gelen traktör kazasında yaşamını yitirdi.

Harley Pearce traktör kullanıyordu

POLİS KAZAYI DOĞRULADI

Kaza, ailenin Witcombe’daki evine yakın bir noktada, Old Birdlip Hill - A417 yolunda gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekipleri, Harley’nin içinde bulunduğu traktörün devrildiğini tespit etti. Gloucestershire Polisi, olayda 20’li yaşlarında bir erkeğin hayatını kaybettiğini doğrularken, bu kişinin Harley Pearce olduğu belirlendi.

İngilizlerin efsanesi Stuart Pearce oğluyla bir zamanlar maça giderken

Harley, Stuart Pearce ve eski eşi Liz’in iki çocuğundan biriydi. Çiftin ayrıca Chelsea adında bir kızları bulunuyor. Olayın ardından aileye psikolojik destek sağlandığı bildirildi.

Aile tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Harley, sessiz gücü, çalışkanlığı ve nezaketiyle gurur duyduğumuz bir gençti.

O, her zaman bizim parlayan yıldızımız olacak.

Seni asla unutmayacağız.

İNGİLİZLERİN EFSANESİYDİ

Stuart Pearce’in futbol kariyerinde İngiltere Milli Takımı ve Nottingham Forest gibi önemli takımlarda gösterdiği başarılar, onu ülke futbolunun sembol isimlerinden biri haline getirmişti. Harley’nin vefatı sonrası spor camiasından çok sayıda başsağlığı mesajı gelirken, İngiliz kamuoyunda büyük bir üzüntü yaşandı.