Aydın’da şap alarmı: Mahalle karantinaya alındı

Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı Tekeler Mahallesi’nde şap hastalığı görülmesi üzerine bölge karantinaya alındı.

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde şap hastalığına rastlanması üzerine Tekeler Mahallesi karantinaya alındı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine mahalledeki büyükbaş hayvanlarda yaptıkları incelemede şap hastalığını tespit etti.

Bunun üzerine dün alınan kararla Tekeler Mahallesi’nde hayvanların giriş ve çıkışları yasaklandı. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede aşılama çalışmaları da başlatıldı.

İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Karantina, son hasta hayvanın iyileşmesinden itibaren 30 gün boyunca devam edecek” denildi. Yetkililer, üreticilerin hayvan hareketliliğine dikkat etmesi ve şüpheli durumları derhal bildirmesi konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

