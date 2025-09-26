Aydın'da rüşvet soruşturması: Polis memuru gözaltında

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) belgesi olmadan satış yaptığı belirlenen restorana yönelik başlatılan soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında rüşvet aldığı iddia edilen polis memuru T.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Nazilli’nin İsabeyli Mahallesi’nde bulunan bir restoranı teknik ve fiziki takibe aldı. Üç ay süren takipte, işletmenin TAPDK belgesi olmadan satış yaptığı ve denetimlerden önceden haberdar olduğu belirlendi. Şüphelilerin telefon ve WhatsApp görüşmeleri de dosyaya delil olarak eklendi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 16 Eylül’de düzenlenen şafak operasyonunda; restoran işletmecisi Y.E., ortağı A.B.K., A.K., Ö.E. ile emniyet mensupları A.Y. ve V.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E. ve bekçi V.K. tutuklanırken, restoran sahibi Y.E.’nin babası Ö.E. ile emekli polis A.Y. ev hapsine alındı. Ortaklardan A.B.K. ve kardeşi A.K. ise adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın derinleştirdiği soruşturma kapsamında, rüşvet aldığı ileri sürülen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru T.T. de dün jandarma ekiplerince gözaltına alındı. T.T., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.