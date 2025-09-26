Aydın'da rüşvet soruşturması: Polis memuru gözaltında

Yayınlanma:
Aydın’ın Nazilli ilçesinde TAPDK belgesi olmadan satış yaptığı belirlenen restorana yönelik soruşturma genişletildi. Daha önce 6 kişinin gözaltına alındığı dosyada, rüşvet aldığı öne sürülen polis memuru T.T. de jandarma ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) belgesi olmadan satış yaptığı belirlenen restorana yönelik başlatılan soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında rüşvet aldığı iddia edilen polis memuru T.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Nazilli’nin İsabeyli Mahallesi’nde bulunan bir restoranı teknik ve fiziki takibe aldı. Üç ay süren takipte, işletmenin TAPDK belgesi olmadan satış yaptığı ve denetimlerden önceden haberdar olduğu belirlendi. Şüphelilerin telefon ve WhatsApp görüşmeleri de dosyaya delil olarak eklendi.

Don ve kuraklığın faturası ağır: İhracat şampiyonuydu ciddi kayıp bekleniyorDon ve kuraklığın faturası ağır: İhracat şampiyonuydu ciddi kayıp bekleniyor

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 16 Eylül’de düzenlenen şafak operasyonunda; restoran işletmecisi Y.E., ortağı A.B.K., A.K., Ö.E. ile emniyet mensupları A.Y. ve V.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E. ve bekçi V.K. tutuklanırken, restoran sahibi Y.E.’nin babası Ö.E. ile emekli polis A.Y. ev hapsine alındı. Ortaklardan A.B.K. ve kardeşi A.K. ise adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

aydinn.jpg

Turist akınına uğradı: 8 ayda 140 bin ziyaretçiyle rekorunu kırdıTurist akınına uğradı: 8 ayda 140 bin ziyaretçiyle rekorunu kırdı

Savcılığın derinleştirdiği soruşturma kapsamında, rüşvet aldığı ileri sürülen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru T.T. de dün jandarma ekiplerince gözaltına alındı. T.T., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

