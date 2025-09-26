Turist akınına uğradı: 8 ayda 140 bin ziyaretçiyle rekorunu kırdı

Çamlıhemşin ilçesinin Çat Vadisi'nde, 1. derece arkeolojik sit alanı içinde sarp bir kaya üzerine kurulu Zil Kale, her mevsim doğa ve tarih tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Denizden 750, dere yatağından 100 metre yükseklikteki kale, görkemli yapısı ve manzarasıyla ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Zil Kale'ye özellikle yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Zil Kale'nin hem güzel bir gezi ve durak noktası hem de geçiş güzergahı olduğunu belirten Avluk, "Genelde Orta Doğu'dan misafirlerimiz bölgemizi fazlasıyla tercih ediyorlar. Yurt içinden de vatandaşlarımızın Zil Kalemize yoğun rağbet gösterdiklerini görüyoruz." dedi.

- "HER TARAFTA TURİST BOLLUĞU YAŞADIK"

Avluk, bölgede hava sıcaklıklarında yaşanan artışın ziyaretçi sayısına olumlu yansıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız, 'Sis var, gitsek de göremeyiz' endişesi taşıyorlardı. Ama bu sene bölgemiz az yağış aldığı ve o bölgede az sis olduğu için ziyaretçilerimiz Zil Kalemizi fazlasıyla görme ve gezme şansı buldular. Geçen seneye göre kıyasladığımız zaman sadece Zil Kalemiz değil, Ayder'imiz, Çat Vadimiz, İkizderemiz çok sayıda ziyaretçi ağırladı. Zil Kalemiz, Rize'mizin ve ülkemizin marka değeri ocak ayından itibaren 140 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı."

- "İNANILMAZ BİR MANZARASI VE GÜZELLİĞİ VAR"

Adıyaman'dan Rize'ye gelen ziyaretçilerden Saadet Çitil, tavsiye üzerine Karadeniz'e geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Beklediğinin üzerinde güzelliklerle karşılaştığını ifade eden Çitil, "Bu kadar güzel olacağını, bu kadar inanılmaz olduğunu tahmin etmiyordum. Çok güzel ve inanılmaz bir yer. Her yer çok güzel gerçekten, çok beğendim. Zil Kale de çok farklı, çok değişik. Yani buralar nasıl yapılmış, inanılmaz bir manzarası ve güzelliği var." diye konuştu.

Şule Yılmaz da Zil Kale'nin yapısına hayran kaldığını belirterek, "Yüzyıllar önce insanlar buraya gelip bu yapıyı nasıl yaptılar? Gerçekten şaşılıyor. Bu tarz yapıların bulunması, tarihimizi korumak hoşumuza gidiyor." dedi.

Almanya'dan gelen Nuriye Gürses de Türkiye'nin her yerinin çok güzel olduğunu, Zil Kale'ye de hayran kaldığını dile getirdi.