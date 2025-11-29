Aydın'da motosiklet kazası! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Daza, dün Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelmişti. H.D'nin kullandığı 09 AKA 580 plakalı motosiklet, dün Turgut Özal Bulvarı'nda devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ VE YOLCU YARALANMIŞTI

Kazada sürücü H.D ile yolcu konumunda bulunan 21 yaşındaki Mehmet Ö, ağır yaralandı. Yaralanan sürücü ile motosikletteki Mehmet Ö, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mehmet Ö, buradan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesine sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Dün motosikletin devrilmesi sonucu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesinde tedavi altına alınan Mehmet Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada motosiklet sürücüsü H.D'nin ise Kuşadası Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.