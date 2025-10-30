Aydın'da IŞİD operasyonu

Aydın'da IŞİD operasyonu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Aydın ve İzmir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli ve Köşk ilçelerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenledi.

zmirde-isid-operasyonu.jpg

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, tespit edilen 5 adrese operasyon yaptı. Operasyonda Türkiye'ye yasa dışı yollarlar girdiği belirlenen Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği duyuruldu.

izmirde-deas-operasyonu-4-gozalti-990363-293844.jpg

İZMİR'DE DE OPERASYON DÜZENLENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik DEAŞ yapılanmasına karşı operasyon düzenlendi.

Bugün, saat 08.00 sıralarında İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Saldırıda IŞİD izleri görülmüştü: Saldırganın babası Atatürk düşmanı çıktı!Saldırıda IŞİD izleri görülmüştü: Saldırganın babası Atatürk düşmanı çıktı!

8 EYLÜLDE KARAKOLA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

8 Eylül günü İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne 6 yaşındaki E.B. tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda 3 polis şehit olmuş, 2 polis de yaralanmıştı. Yapılan incelemelerde E.B.'nin terör örgütü IŞİD sempatizanı olduğu öğrenilmişti.

"Atatürk’ü sevmiyorum, IŞİD’e sempatim var, Türkiye cihat kapsamında""Atatürk’ü sevmiyorum, IŞİD’e sempatim var, Türkiye cihat kapsamında"

Saldırının ardından kentte terör örgütünün yapılanmasına yönelik yapılan çalışamalar devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Türkiye
16 yaşındaki Fatma 1 haftadır kayıp
16 yaşındaki Fatma 1 haftadır kayıp
Güllü'nün kızından sonra oğlu hakkında da şok iddia: Annesine şiddet uyguladı!
Güllü'nün kızından sonra oğlu hakkında da şok iddia: Annesine şiddet uyguladı!
49 Suriyeli Harp Okulları'nda eğitim görecek
49 Suriyeli Harp Okulları'nda eğitim görecek