Aydın'da IŞİD operasyonu
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli ve Köşk ilçelerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenledi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, tespit edilen 5 adrese operasyon yaptı. Operasyonda Türkiye'ye yasa dışı yollarlar girdiği belirlenen Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği duyuruldu.
İZMİR'DE DE OPERASYON DÜZENLENDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik DEAŞ yapılanmasına karşı operasyon düzenlendi.
Bugün, saat 08.00 sıralarında İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Saldırıda IŞİD izleri görülmüştü: Saldırganın babası Atatürk düşmanı çıktı!
8 EYLÜLDE KARAKOLA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ
8 Eylül günü İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne 6 yaşındaki E.B. tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.
Saldırıda 3 polis şehit olmuş, 2 polis de yaralanmıştı. Yapılan incelemelerde E.B.'nin terör örgütü IŞİD sempatizanı olduğu öğrenilmişti.
"Atatürk’ü sevmiyorum, IŞİD’e sempatim var, Türkiye cihat kapsamında"
Saldırının ardından kentte terör örgütünün yapılanmasına yönelik yapılan çalışamalar devam ediyor.
