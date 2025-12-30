Aydın'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

Aydın'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
Yayınlanma:
Aydın'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Dün Yalova'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin ateş açması sonucu 3 polis şehit oldu. Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Olayın ardından birçok şehirde düzenlenen operasyonda 357 terör şüphelisi gözaltına alındı.

Son Dakika | 21 ilde 357 IŞİD'li yakalandıSon Dakika | 21 ilde 357 IŞİD'li yakalandı

AYDIN'DA YABANCI UYRUKLU 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu operasyonlardan birisi de Aydın'da düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aydın Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında Efeler, Köşk ve Sultanhisar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Son dakika | Yalova'da 3 şehit polis için törenSon dakika | Yalova'da 3 şehit polis için tören

Operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlenen ve IŞİD'le ilişkisi olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 7 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

