İstinafın Kurultay kararına CHP'den ilk açıklama!

Yayınlanma:
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'nin iptali talebiyle açılan davada istinaf mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, ret kararını usul eksikleri nedeniyle kaldırılırken CHP’den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptali talebiyle açtığı davada, istinaf mahkemesi kararını açıkladı.

Kararda, yerel mahkemenin verdiği ret kararını kaldırılırken üst mahkeme, kararı esasa girmeden, tamamen usul eksiklikleri nedeniyle kaldırarak dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

İstinaf'tan CHP Kongre ve Kurultay davaları için kritik kararİstinaf'tan CHP Kongre ve Kurultay davaları için kritik karar

CHP’DEN İLK AÇIKLAMA!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, söz konusu kararı değerlendirdi. Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dairenin kararı esastan değil, usul yönünden karar verdiğini ifade edere "8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz İstanbul İl Kongremize ilişkin dava, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Dördüncü Hukuk Dairesi tarafından esas yönünden bozulmamış, usul yönünden ilk derece mahkemesine gönderilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Kararın niteliği gereği, istinaf başvurusunda bulunanların istinaf sebeplerinin incelenmesine yer olmadığının açıkça ifade edildiğine dikkat çeken Çiftci, “Bu değerlendirme yargılamanın uygun şekilde yapıldığı, delillerin eksiksiz toplandığı ve tarafların iddialarının tam olarak ele alınıp hüküm kurulduğunu bir kez daha kanıtlamış; CHP’nin kongre süreçlerinin hukuka uygunluk, şeffaflık ve örgüt iradesi temelinde yürütüldüğünü açık biçimde ortaya koymuştur.” ifadelerine yer verdi.

kurultay.jpg

"CHP DEMOKRATİK SİYASETTEN ALDIĞI GÜÇLE YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR"

Çiftci, açıklamasının devamında “Parti içi demokratik işleyişimizin yargısal denetime konu edilmesi sürecinde, hukukun evrensel ilkelerine uygun bir değerlendirme yapılması, hukuk devleti açısından ise olmazsa olmazdır.” ifadelerini kullanarak “CHP kuruluşundan bu yana siyasal faaliyetlerini Anayasa ve yasalar çerçevesinde sürdürmüş, parti içi demokrasiyi güçlendiren her adımı kararlılıkla hayata geçirmiştir.” dedi.

İstanbul İl Kongresi’nin de bu anlayışın somut bir tezahürü olarak hukuki güvence altında gerçekleştirildiğini ifade eden Çiftci, “Sürecin bundan sonraki aşamasında da yargılamanın hukuka uygun biçimde sürdürülmesi yönündeki inancımız tamdır. CHP, hukukun üstünlüğüne olan inançla ve demokratik siyasetten aldığı güçle yoluna kararlılıkla devam etmektedir." sözlerini sarf etti.

Kaynak:ANKA

