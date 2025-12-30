İstinaf'tan CHP Kongre ve Kurultay davaları için kritik karar

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi ile 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada yerel mahkemenin verdiği ret kararını kaldırdı. Üst mahkeme, kararı esasa girmeden, tamamen usuli eksiklikler nedeniyle kaldırarak dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

İstinaf mahkemesinin kararında, yerel mahkemenin yargılama sürecinde "hukuki dinlenilme hakkını" ihlal ettiği belirtildi. Kararda şu tespitlere yer verildi:

Mazeretin Reddedilmesi: Davacı vekilinin duruşma günü sunduğu geçerli sağlık raporuna rağmen mazeretinin kabul edilmediği ve yokluğunda karar verildiği saptandı.

Süre Dolmadan Karar Verilmesi: Taraflara delillerini sunmaları için verilen iki haftalık kesin süre dolmadan, ön inceleme duruşmasında davanın sonlandırılarak hüküm kurulmasının usule aykırı olduğu ifade edildi.

Bu kararla birlikte, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin daha önce vermiş olduğu ret kararı kaldırıldı. Dava dosyası, usuli eksikliklerin giderilmesi ve yargılamanın yeniden yapılması için ilk derece mahkemesine iade edildi.

Eksiklerin giderilmesi kararı, kongre veya kurultayın iptal edildiği anlamına gelmemekte.

Mahkeme, davanın esasına dair bir inceleme yapmadı; yalnızca yerel mahkemedeki yargılama sürecinin teknik olarak hatalı işletilmesi nedeniyle dosyanın yeniden görülmesine hükmetmiştir.

CHP Hukukçuları yerel mahkemede usul eksikliklerinin giderilmesin ardından davada yeniden Redd kararı verileceğinin beklendiğini belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz İstanbul İl Kongremize ilişkin dava Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi tarafından esas yönünden bozulmamış, usul yönünden ilk derece mahkemesine gönderilmiştir.

Kararın niteliği gereği, istinaf başvurusunda bulunanların istinaf sebeplerinin incelenmesine yer olmadığı ise açıkça ifade edilmiştir.

Bu değerlendirme; yargılamanın uygun şekilde yapıldığı, delillerin eksiksiz toplandığı ve tarafların iddialarının tam olarak ele alınıp hüküm kurulduğunu bir kez daha kanıtlamış, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kongre süreçlerinin hukuka uygunluk, şeffaflık ve örgüt iradesi temelinde yürütüldüğünü açık biçimde ortaya koymuştur.

Parti içi demokratik işleyişimizin yargısal denetime konu edilmesi sürecinde, hukukun evrensel ilkelerine uygun bir değerlendirme yapılması, hukuk devleti açısından ise olmazsa olmazdır.

Cumhuriyet Halk Partisi, kuruluşundan bu yana siyasal faaliyetlerini Anayasa ve yasalar çerçevesinde sürdürmüş; parti içi demokrasiyi güçlendiren her adımı kararlılıkla hayata geçirmiştir. İstanbul İl Kongremiz de bu anlayışın somut bir tezahürü olarak, örgütümüzün iradesiyle ve hukuki güvence altında gerçekleştirilmiştir.

Sürecin bundan sonraki aşamasında da, yargılamanın hukuka uygun biçimde sürdürülmesi yönündeki inancımız tamdır. Cumhuriyet Halk Partisi, hukukun üstünlüğüne olan inançla ve demokratik siyasetten aldığı güçle yoluna kararlılıkla devam etmektedir.”