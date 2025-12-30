Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy yeniden adliyede

Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy yeniden adliyede
Yayınlanma:
Son dakika... Tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, adliyeye getirildi. Ersoy ifade verecek.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, ifadesi alınmak üzere cezaevinden adliyeye getirildi.

DHA'nın haberine göre Ersoy vinden ek ifade vermek üzere getirildi. Ersoy’un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturmasında 9 Aralık’ta gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 8 kişiden 4’ü 10 Aralık’ta adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklama talep ettiği Ersoy ile Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan, 11 Aralık’ta “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlamalarıyla tutuklandı.

Veyis Ateş'in ifadesi ortaya çıktı! "Mehmet Akif Ersoy'u çay içmek için ziyaret ettim"Veyis Ateş'in ifadesi ortaya çıktı! "Mehmet Akif Ersoy'u çay içmek için ziyaret ettim"

Sevk yazısında, şüphelilerin konutlarında uyuşturucu kullanımına “yer ve imkân sağladıkları”, eve gelen kadınlara uyuşturucu temin ettikleri ve Ersoy’un “sektörel ve maddi menfaat” sağladığı iddiaları yer aldı. Ersoy suçlamaları reddetti; ifadelerinde “grup seks iddialarının hepsi yalandır” dedi.

Adli Tıp’ta yapılan saç testinin 15 Aralık’ta pozitif çıktığı, Ersoy’un saçında “kokain ve metabolitleri” saptandığı açıklandı. Aynı soruşturmada Ela Rümeysa Cebeci’nin saçında “esrar ile sentetik uyuşturucu, kokain ve metabolitleri” tespit edildiği ve daha sonra tutuklandığı bildirildi. Raporların 15 Aralık 2025’te başsavcılığa gönderildiği kaydedildi. Cebeci de tutuklandı.

Ersoy, gözaltı sonrası Habertürk’teki görevinden alındı; kanal kararın “soruşturmanın selameti açısından” verildiğini duyurdu.

Ersoy'a yönelik soruşturmanın ardından peş peşe uyuşturucu operasyonları geldi. Birçok ünlü isim gözaltına alındı. Şeyma Subaşı gibi isimler için de yakalama kararı çıkartıldı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Ersoy'un ardından eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş de tutuklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

