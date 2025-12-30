Veyis Ateş'in ifadesi ortaya çıktı! "Mehmet Akif Ersoy'u çay içmek için ziyaret ettim"

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma” suçundan tutuklandı. Mahkeme ifadelerine göre iki ismin de üzerlerine atılı suça dair somut delillerin bulunduğu ve bilgi sahibi kişilerin yer, zaman ve tanık isimleriyle ayrıntılı beyan verdiği belirtildi.

Veyis Ateş, savunmasında Mehmet Akif Ersoy’un Piyalepaşa’daki evine 2018–2020 yılları arasında gittiğini belirtti. İktidar medyasından Sabah'ın haberin göre; Ateş şu ifadeleri kullandı:

“Ben Mehmet Akif Ersoy'un Piyalepaşa'daki evine 2018-2020 yılları arasında gittim, çay içmeye uğramışlığım olmuştur. İki günden bu yana 20 yıllık itibarımı yerle bir ettiler. Uyuşturucuyla çok mücadele eden birisiyim, yıllarca bu konuda haberler yaptım.”

Taner Çağlı'nın ifadesinde bomba Mehmet Akif Ersoy iddiası: Uçağa bile uyuşturucu sokarım

Taner Çağlı ise yaz aylarını teknesinde geçirdiğini ve Mehmet Akif Ersoy’la YouTube çekimi aracılığıyla tanıştığını söyledi. Çağlı, olayla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

“Mehmet Akif Ersoy'la geçtiğimiz senelerde bir YouTube videosu için tanıştım. Kendisi sonrasında iki kız arkadaşıyla yatta misafir olmak istedi, ben de kabul ettim.

Yazları 9 yaşındaki kızımla teknede kalmaktayım. İlk gün çok fazla alkol ve viski içtiler. Mehmet Akif'i iki kadınla da yatakta gördüm. Sonra sinirlendim, uyudum. Daha sonra kalktığım zaman iki kızla birlikte yanıma geldiler, iki kız da yatağıma atladılar.

Ben de azarladım. Nezaketli olmaları gerektiğini söyledim. Misafirim oldukları için de çok şey yapamadım. Sonrasında sabah yine onları azarladım ve tekneyi terk etmelerini söyledim. Kızların alkolün tesirinde olduklarını düşündüm. Tekneyi terk etmelerini söyledim. Yatta ben ve kaptan vardı. Kızlarla biraz kavga ettiğim için bana da bozulduklarını düşünüyorum.”