Taner Çağlı'nın ifadesinde bomba Mehmet Akif Ersoy iddiası: Uçağa bile uyuşturucu sokarım

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Taner Çağlı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Mehmet Akif Ersoy hakkında bomba iddialarda bulunan Çağlı, Ersoy'un bir fuarda kendisine "Ben istersem havalimanından bile uyuşturucu madde geçiririm. Beni kimse arayamaz" dediğini öne sürdü. Ayrıca Göcek'te yaptıkları tatile ilişkin Ersoy'un grup seks teklifini reddettiğini öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

28 Aralık günü düzenlenen son operasyonda, eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı da gözaltına alındı.

Ateş ve Çağlı, dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

ÇAĞLI'NIN ŞOK EDEN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma tüm yönleriyle devam ederken, Taner Çağlı'nın savcılığa verdiği ortaya çıktı.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında flaş iddialarda bulunan Çağlı, Ersoy ile ilk olarak 2024 yılında Muğla'nın Göcek ilçesinde yaptığı tatilde tanıştıklarını söyledi.

Ersoy'un yanında biri sarışın diğeri kıvırcık saçlı iki kadınla geldiğini belirten Çağlı, "Mehmet Akif başlangıçta sarışın kızla sevgili gibiydi. Daha sonra teknede diğer kıza da yaklaştığını gördüm. Teknede iki kızla da sevgili gibi takılmaya başladı. Hatta üçününde aynı odaya girdiğini görmüştüm. Ben diğer kamarada kalıyordum" dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un ismi 78 gün önce o duruşmada geçtiMehmet Akif Ersoy'un ismi 78 gün önce o duruşmada geçti

"ERSOY'UN GRUP SEKS TEKLİFİNİ REDDETTİM"

İlerleyen saatlerde Ersoy'un kendisine seslendiğini ve bunun üzerine 2 kadınla kaldığı kamaraya gittiğini söyleyen Çağlı, "Akif beni 4 lü ilişkiye davet etti. Ancak ben katılmadım. Kendi kamarama geri gittim bir saat sonra Akif iki kızla benim kamarama geldiler. Sarışın kıza istersen Taner ile takılabilirsin dedi. Ben kabul etmedim. Zaten hareketleri de çok garipti. Büyük ihtimalle uyuşturucu madde kullanmış olabilirler. Ancak ben kullandıklarını görmedim" ifadelerini kullandı.

"BEN İSTEDİĞİM YERDEN UYUŞTURUCU MADDE GEÇİRİRİM"

İfadesinin devamında Ersoy ile Kocaeli'de düzenlenen bir kitap fuarında denk geldiklerini belirten Çağlı, Ersoy'un kendisine "Ben istediğim yerden ve hatta havalimanından uyuşturucu madde geçiririm. Beni kimse arayamaz" dediğini iddia etti.

