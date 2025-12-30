Son Dakika | 21 ilde 357 IŞİD'li yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 357 IŞİD şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre operasyonlar; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.

Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van’da eş zamanlı baskınlar yapıldı.,

Yerlikaya, açıklamasında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne kadar nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz” dedi. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle

“21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van’da operasyonlar gerçekleştirildi. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz"

İSTANBUL'DA DA ÖNEMLİ BİR YAPILANMA ÇÖKERTİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nin yürüttüğü soruşturmada, IŞİD’le bağlantılı olduğu tespit edilen 115 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturmada, örgüt yanlısı mescitlerde “hocalık” adı altında liderlik yaptığı belirtilen M.Y.’nin çevresinde faaliyet yürütüldüğü; fitre, zekât ve infak adıyla toplanan paraların örgüte ve Suriye’deki esir kamplarında bulunan örgüt mensuplarına aktarıldığı tespit edildi.

Aynı yapılarda eğitim ve “medrese” faaliyetleri yürütüldüğü de tespit edildi. Başsavcılık, teknik takip uygulanan 32 şüphelinin yanı sıra Yalova’daki saldırıyı yapanlarla bağlantılı olduğu ve yılbaşında benzer eylemlere yönelebileceği değerlendirilen 41 şüpheliyi de dosyaya dahil etti. Ayrıca örgüt irtibatına dair delil bulunan 13, sosyal medyada propaganda yaptığı belirlenen 14 ve “yabancı terörist savaşçı” olduğu kaydedilen 15 şüpheli de soruşturmada yer aldı. 30 Aralık 2025 saat 01.00 itibarıyla İstanbul ve iki ilde 114 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi; 110 şüpheli gözaltına alındı, 5 kişi aranıyor. Aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

ÜÇ POLİS ŞEHİT OLDU

Yalova'da dün IŞİD'e yönelik operasyonda altı terörist öldürüldü. Elmacık köyüne bir eve düzenlenen operasyondan da acı haber geldi. Üç polis memuru şehit düştü. Sekiz polis ve bir bekçi yaralandı.

Beş IŞİD'li de gözaltına alındı.