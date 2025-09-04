Aydın yangını 17 saat sonra kontrol altında! 50 hektar küle döndü

Aydın yangını 17 saat sonra kontrol altında! 50 hektar küle döndü
Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan makilikte geçtiğimiz gün başlayan ve daha sonra ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 17 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında, 50 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan makilikte geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak ormana da sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 208 personel ile 7 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 8 su tankeri, 1 ambulans, 2 arama kurtarma ekibi sevk edildi.

17 SAATİN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINDI!

Havanın kararmasının ardından bölgeye gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri de yönlendirilirken yangına müdahale gece boyunca hem havadan hem de karadan devam etti. Yangın saat 09.00 sıralarında, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangın nedeniyle 50 hektar alanın zarar gördüğü iletildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

