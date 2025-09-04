Şirketler gözünü dikti, bakanlık onayı verdi! Bodrum’da yanan ormanda bakın ne yapacaklar

Yayınlanma:
Enerji şirketleri, gözünü Bodrum’da yanan orman alanlarına dikti. Yanan alanlarda farklı şirketler tarafından rüzgar enerji santralı (RES) projeleri yapılmak istenirken Bakanlık, Mazi ilçesinde yapılması planlanan RES projesine ÇED olumlu kararı verdi.

Ülke genelinde, son zamanlarda en fazla yangın çıkan illerin başında Muğla geliyor. Muğla’nın Bodrum ilçesinde yanan ormanlık alanlar ise enerji şirketlerinin kıskacı altında. Bu alanlarda, farklı şirketler tarafından rüzgâr enerji santralı (RES) projeleri yapılmak isteniyor. Bodrum’un Mazi ilçesinde yanan ormanlık alana RES projesi yapılması planlanırken bölge halkının itirazlarına rağmen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı proje için çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verdi.

bodrum.jpg

BÖLGEDE BİRİNCİ DERECE SİT ALANLARI DA YER ALIYOR!

BirGün’den Aycan Karadağ’ın haberine göre, G Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tarafından Sarpege Rüzgar Enerji Santralı kurulması planlanırken orman ve tarım arazisi statüsündeki alanda, 2 adet türbin kurulacak. Fakat, söz konusu alan 2022 yılında meydana gelen yangında büyük bir hasar gördü. Proje alanı, en yakın yerleşim yerine yaklaşık 700 metre mesafede bulunurken proje alanının çevresinde birinci derece sit alanları ve arkeolojik sit alanları da yer alıyor.

Bölgenin, ayrıca arıcılık faaliyetlerinin yapıldığı bir alan olduğu da bilinirken projenin bedeli 205 milyon 128 bin lira olarak belirlendi. Diğer taraftan, başlangıçta 10 türbin yapılması planlanan proje yapılan revizelerle 2’ye düşürüldü. Yine yapılan revizelerde, Muğla Milas Bodrum Fesleğen Kültür ve Turizm Koruma Bölgesi’nden sadece bin metre uzaklaştırıldı.

Maltepe'deki orman yangınının nedeni belli oldu: İki kişi gözaltındaMaltepe'deki orman yangınının nedeni belli oldu: İki kişi gözaltında

YURTTAŞLAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ!

Proje için 2023 yılında yapılan halkın katılım toplantısında, bölge halkı projeye karşı tepkilerini belirtmişti. Proje alanının büyük kısmının orman vasfına sahip olması ve bölgenin yangın sonrası tahrip olan doğasının tekrar işleme açılmasına karşı çıkıldığı ifade edilmişti. Dönemin Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da bölge halkına destek vermişti.

Benzinle cayır cayır yaktı: Tabureyi çekip izlediBenzinle cayır cayır yaktı: Tabureyi çekip izledi

Kaynak:BirGün

