Maltepe'deki orman yangınının nedeni belli oldu: İki kişi gözaltında

Maltepe'deki orman yangınının nedeni belli oldu: İki kişi gözaltında
Yayınlanma:
Maltepe’de ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili yürütülen çalışmalarda, kamp ateşine yastık atarak büyümesine sebep olan ve ateşi söndürmeden bölgeden ayrılan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay 1 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından ekiplerin yaptığı incelemede, yangının başladığı noktanın yakınında yanmış halde kamp çadırı bulundu. Çadırda yapılan incelemelerde, kamp yapan kişilerin odun ateşi yaktığı ve ateşi söndürmeden bölgeden ayrıldıkları belirlendi. Ayrıca çevrede uyuşturucu madde kullanımına yönelik materyaller de ele geçirildi.

KAMPÇILAR GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha çalışmalarında, ormanlık alanda kamp kurdukları belirlenen M.E.G.(32) ve B.G.(32) isimli şüpheliler bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularında, kamp sırasında aralarında tartışma çıktığını ve B.G.’nin yanan ateşe yastık atarak alevlerin büyümesine ve yangına dönüşmesine neden olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Yangın çıktığını fark eden şüphelilerin, olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 'Orman yangınına sebebiyet vermek' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Türkiye
Son Dakika | Kayseri'de fabrika yangını!
Son Dakika | Kayseri'de fabrika yangını!
Aydın'da makilik yangını ormana sıçradı!
Aydın'da makilik yangını ormana sıçradı!