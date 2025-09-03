Maltepe'deki orman yangınının nedeni belli oldu: İki kişi gözaltında

Olay 1 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından ekiplerin yaptığı incelemede, yangının başladığı noktanın yakınında yanmış halde kamp çadırı bulundu. Çadırda yapılan incelemelerde, kamp yapan kişilerin odun ateşi yaktığı ve ateşi söndürmeden bölgeden ayrıldıkları belirlendi. Ayrıca çevrede uyuşturucu madde kullanımına yönelik materyaller de ele geçirildi.

KAMPÇILAR GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha çalışmalarında, ormanlık alanda kamp kurdukları belirlenen M.E.G.(32) ve B.G.(32) isimli şüpheliler bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularında, kamp sırasında aralarında tartışma çıktığını ve B.G.’nin yanan ateşe yastık atarak alevlerin büyümesine ve yangına dönüşmesine neden olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Yangın çıktığını fark eden şüphelilerin, olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 'Orman yangınına sebebiyet vermek' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem başlatıldı.