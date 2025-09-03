Benzinle cayır cayır yaktı: Tabureyi çekip izledi

Benzinle cayır cayır yaktı: Tabureyi çekip izledi
Yayınlanma:
Antalya'da bir vatandaş, önce evini benzinle cayır cayır yaktı sonra yolun karşısında tabureyi çekip izledi. Yangını kendisinin çıkardığını da itiraf eden vatandaş,

Antalya'da Mesut Can Y. (30) isimli vatandaş dedesinden miras kalan evini benzin döküp ateşe verdi. Evde kız arkadaşı ile yaşadığı öğrenilen Mesut Can Y.'nin yangını neden çıkardığı öğrenilemezken polislere "Benzin döküp yaktım" demesi şaşkına çevirdi.

Mesut Can Y.'nin yangına müdahale eden bir arkadaşı yaralanırken ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

TABUREYİ ÇEKİP İZLEDİ

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde kız arkadaşıyla birlikte yaşayan Mesut Can Y., saat 11.30 sıralarında kaldıkları dedesinden miras kalan evi benzin dökerek ateşe verdi. Daha sonra yarı çıplak halde evden çıkıp yolun karşısına geçen Mesut Can Y., oturduğu tabureden yangını izledi.

benzinle-cayir-cayir-yakti-tabureyi-cekip-izledi-8.jpg

Yangını söndürmek isterken yaralanan ismi öğrenilemeyen arkadaşı ise evden güçlükle çıkabildi.

benzinle-cayir-cayir-yakti-tabureyi-cekip-izledi-5.jpg

Evin yanındaki kömür satışı yapılan iş yerinin sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

benzinle-cayir-cayir-yakti-tabureyi-cekip-izledi-7.jpg

Bu sırada çalışanlar ise alevlerin kömürlere ulaşmaması için hortumla su sıkarak, yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

benzinle-cayir-cayir-yakti-tabureyi-cekip-izledi-2.jpg

BENZİNLE CAYIR CAYIR YAKTI

Mesut Can Y. ise yolun karşısında yangına müdahale eden ekipleri takip etti. Sağlık ekipleri, Mesut Can Y.’nin elinden ve bacağından yaralanan arkadaşına ayakta müdahale etti.

benzinle-cayir-cayir-yakti-tabureyi-cekip-izledi-6.jpg

Mesut Can Y. ise ekiplerin müdahale talebini reddetti. Polis ekiplerinin yangının nasıl çıktığını sorması üzerine Mesut Can Y. “Evi ben yaktım. Benzin döküp yaktım. Gençliğimi de burada yaktım" dedi.

benzinle-cayir-cayir-yakti-tabureyi-cekip-izledi-3.jpg

Gözaltına alınan Mesut Can Y., polis merkezine götürüldü. Muhtar Abdullah Uyaroğlu, mahallenin korunması gerektiğini belirterek, yangın için çok üzgün olduklarını söyledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

