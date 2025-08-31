Aydın 3 gündür yanıyor!

Denizli’nin Buldan ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Aydın’ın Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere köyü yakınlarındaki ormanına kadar ulaştı. Çatak Mahallesi’nde 29 Ağustos günü saat 14.40 civarında çıkan yangına müdahale çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor.

EKİPLER SEFERBER: HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Bölgeye 3 söndürme uçağı, 10 helikopter, 39 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 322 personel sevk edildi.

Yangını söndürme ekipleri hem havadan hem de karadan yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.