Aycan Yanaç hakkında eğlence mekanında darp soruşturması: Yüzümü tanınmaz hale getirdi

Olay, 6 Aralık Cuma gecesi saat 01.00 sıralarında İstanbul Harbiye’de bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Arkadaşlarıyla eğlenmeye giden 26 yaşındaki fizyoterapist Nisa Sözen, gecenin sonunda hastanelik oldu. Futbolcu Aycan Yanaç (27) tarafından tuvalette saldırıya uğradığını belirten Sözen, hem fiziksel şiddete maruz kaldığını hem de işletme tarafından mağdur edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

"KARDEŞİMİ ARARKEN SALDIRIYA UĞRADIM"

Kavga, Sözen’in ikiz kardeşi Esma’yı aramak için tuvalete inmesiyle başladı. İddiaya göre, kabin kapılarına vurarak kardeşine seslenen Sözen, beklemediği bir tepki ve şiddetle karşılaştı. Sözen o anları şöyle aktardı:

"Müzikli bir ortam, içeriden ses gelse de duymuyorum. Esma orada sanıp kapıyı çaldım. En son çok yüksek bir sesle 'İçeride Esma yok diyorum, anlamıyor musun? Seni oraya gelirsem var ya!' diye bağıran bir ses duydum. Kapıyı açmasıyla bana vurması bir oldu. Benim boyum 1.58, 46 kiloyum. Karşımdaki benden uzun ve yapılı bir kız; Aycan Yanaç... Direkt suratıma vurdu. Ben yere düştüm, saçımı tuttu. O esnada hiçbir şey görmüyordum. 'Ne oluyor?' demeye kalmadan beni tekrar tekrar yüzüme vurarak yere yatırdı."

"BAŞIMI DUVARLARA VURDU, NEFES ALAMIYORUM"

Daracık tuvalette defalarca başının duvara ve yere vurulduğunu belirten mağdur kadın, yaşadığı fiziksel travmayı şu sözlerle ifade etti:

"Kafamı kaldırdığımda tuvalette iki kişi daha vardı ama kim bilmiyorum. Yerden kalkmaya çalıştım, beni tekrar yüzüme vurarak yere yatırdı. Bacağımda kocaman bir sıyrık var. Başımı kaç kere duvara vurdum, kafamın üstü şiş. Bugün hala nefes alamıyorum. Sol tarafımda baskı var, öksürürken bile canım yanıyor. Fizyoterapistim, çalışan bir insanım ama işe gidemedim çünkü gücüm yok. Her yerim; boynum, kolum, sırtım ağrıyor."

Sözen, olay sonrası hastaneye giderek tomografi ve röntgen çektirdiğini, darp raporu alarak polise başvurduğunu belirtti.

İDDİA: ÜNLÜYE KORUMA, MAĞDURA 'CİRO' HESABI

Nisa Sözen’in iddialarına göre, şiddet olayı kadar mekan yönetiminin ve çalışanlarının tutumu da dikkat çekiciydi. Sözen, kan revan içindeyken mekanın kendisini değil, "ünlü" müşterisini koruduğunu söyledi:

"Mekandaki tanıdıklar Aycan Yanaç'ı hemen korumaya alıp ofis gibi bir yere götürdüler. Beni ise olay çıkmasın diye dışarı attılar, ittiler. Hüngür hüngür ağlıyordum. Kimse bana 'İyi misin?' demedi, bir su bile vermedi. Bakın burayı özellikle söylüyorum, hiç kimse... Dışarıda kendimi anlatmaya çalışırken bir güvenlik görevlisi 'Gördüm, kızı kaç kere yere yatırdı' dedi. Ama polisler geldiğinde 'Aranızda halledin' tavrı sergilediler. Üstelik Aycan Yanaç’ı arka kapıdan kaçırdılar."

"CAN DERDİNDEYİM ONLAR 1 MİLYONUN HESABINI SORDU"

Sözen, mekan yetkililerinin tavrının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, işletmenin para hırsını ifşa etti:

"Mekan bana 'Bizlik bir şey yok' dedi. Madem sizlik bir şey yoktu, beni kapı önüne koyup onu neden arka kapıdan kaçırdınız? Ben orada canımla uğraşıyorum, berbat haldeyim, başım şişmiş; onlar gelip arkadaşlarıma 'Sizin yüzünüzden 1 milyon lira kaybettik' dediler. Ben o haldeyken ciro derdine düştüler. Üstüne üstlük, masada içemediğimiz bir bardak alkolün hesabını almaya kalktılar ve aldılar. Bir de dalga geçer gibi 'İndirim yapalım mı, çizdirelim mi?' diye sordular. Ertesi gün ne bir arama ne bir özür... O kız ünlü, mekanın PR’ını yapıyor diye korunuyor ama ben davamın sonuna kadar arkasındayım. O mekan çalışanlarının da mahkemede gerçeği anlatacağına, şahitlik yapacağına eminim."

AYCAN YANAÇ CEPHESİNDEN YALANLAMA: "GERÇEK DIŞI"

Suçlamaların odağındaki isim Aycan Yanaç ise sessizliğini avukatı aracılığıyla bozdu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, darp iddiaları kesin bir dille yalanlanarak şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya ve bazı platformlarda müvekkilimiz Aycan Yanaç'a yönelik servis edilen 'Darp' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna sunulan içerikler eksik, çarpıtılmış ve yönlendiricidir. Bu paylaşımlar 'gündeme gelme' ve 'itibar zedeleme' amacı taşımaktadır. İlgili kişiler hakkında hukuki süreç başlatılmıştır. Tek taraflı beyanlara itibar edilmemesini rica ederiz."

Şişli'deki o geceye dair soruşturma sürerken, mağdur Nisa Sözen hem Yanaç’tan ve işletmeden şikayetçi oldu.