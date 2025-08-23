Avukatın taşıdığı paket patladı: Soruşturma başlatıldı

Avukatın taşıdığı paket patladı: Soruşturma başlatıldı
Yayınlanma:
Ordu'da avukat Muhammet Emre Tomakin, elinde taşıdığı bir paketin patlaması sonucu yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma balatılırken, paketin içindekinin batarya olabileceği üzerinde duruluyor.

Ordu'da avukat Muhammed Emre Tomakin'in taşıdığı paket elinde patladı.

Dün akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, elindeki paketle birlikte ofisinden çıkan Tomakin'in taşıdığı paket bir süre sonra patladı.

EL VE YÜZ BÖLGESİNDEN YARALANDI

Patlama sonucu Tomakin, el ve yüz bölgesinden yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan Tomakin, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ORDU BARO'SU AÇIKLAMA YAPTI

Tomakin'in hastanede tedavisi devam ederken Ordu Barosu’n yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Baromuz üyesi Avukat Muhammet Emre Tomakin’in yaşadığı elim olay sonrası genel sağlık durumu ve süreci titizlikle takip ediyor, meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kaydedildi.

Polis olaya ilişkin inceleme başlattı. Paketin içinde ise batarya olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Mahmut Arıkan: İktidar karşıtlığı yapmıyoruz
Mahmut Arıkan: İktidar karşıtlığı yapmıyoruz
Konya’da traktöre bağlı römork devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti
Konya’da traktöre bağlı römork devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti
Munzur Baba'da mescit açıldı: Karar Alevileri ayağa kaldırdı
Munzur Baba'da mescit açıldı: Karar Alevileri ayağa kaldırdı