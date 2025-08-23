Avukatın taşıdığı paket patladı: Soruşturma başlatıldı

Ordu'da avukat Muhammed Emre Tomakin'in taşıdığı paket elinde patladı.

Dün akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, elindeki paketle birlikte ofisinden çıkan Tomakin'in taşıdığı paket bir süre sonra patladı.

EL VE YÜZ BÖLGESİNDEN YARALANDI

Patlama sonucu Tomakin, el ve yüz bölgesinden yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan Tomakin, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ORDU BARO'SU AÇIKLAMA YAPTI

Tomakin'in hastanede tedavisi devam ederken Ordu Barosu’n yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Baromuz üyesi Avukat Muhammet Emre Tomakin’in yaşadığı elim olay sonrası genel sağlık durumu ve süreci titizlikle takip ediyor, meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kaydedildi.

Polis olaya ilişkin inceleme başlattı. Paketin içinde ise batarya olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.