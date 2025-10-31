Avukat Özgür Urfa 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davasından beraat etti

Avukat Özgür Urfa 2014'te 'Başbakan'a hakaret' suçundan ceza alan müvekkili için temyiz dilekçesi yazdı. Ancak Adalet Bakanlığı, temyiz dilekçesindeki ifadeleri üzerine Urfa hakkında dört yıl sonra 'Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığından soruşturma izni de vermesinin ardından soruşturma dosyasını Ankara Batı Adliye Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Ankara Batı Adliye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "Avukat sanığın temyiz dilekçesinde belirttiği yaşanan tüm hukuksuzlukların ve yolsuzlukların sorumlusu konumunda olan AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ses kayıtlarında milyonlarca TL'yi nasıl sıfırladığı, kirli para ilişkileri ve yolsuzluk ilişkileri içerisinde olduğu ortaya çıkmıştır" şeklindeki ifadelerin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda Avukat Özgür Urfa'ya Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 7 Temmuz 2020’de 10 ay hapis cezası verdi.

OY ÇOKLUĞUYLA BOZULDU

Urfa hakkında verilen ceza, 'savunma dokunulmazlığının ihlal edildiği, Anayasa’nın 26’ncı maddesi ile teminat altına alınan ifade özgürlüğüne aykırı şekilde sanığın cezalandırıldığı, hakimlerin güvencesiz olmalarından dolayı tarafsız olamayacağı' gerekçeleriyle temyiz edildi.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi de Avukat Urfa’nın söz konusu sözlerinin savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığına, dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığına ve beraat etmesi gerektiğine karar vererek, Urfa'nın mahkumiyetine ilişkin hükmü oy çokluğuyla bozdu.

AVUKAT URFA'YA BERAAT

Bozma sonrası yapılan ilk duruşmada, Cumhuriyet Savcılığı tarafından Yargıtay'ın beraat yönündeki bozma kararına direnilmesi yönünde mütalaa verildi.

Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme Yargıtay'ın kararına uyarak Avukat Özgür Urfa'nın beraatine karar verdi. Duruşmaya İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda avukat da katıldı.