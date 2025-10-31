Avukat cübbesiyle araç satış videosu çekmişti: Baro o galerici için harekete geçti

Avukat cübbesiyle araç satış videosu çekmişti: Baro o galerici için harekete geçti
Yayınlanma:
Denizli’de bir galerici, avukat cübbesi giyerek çektiği araç tanıtım videosu sonrası Denizli Barosu’nun tepkisiyle karşılaştı. Baro, söz konusu davranışın avukatlık mesleğinin kamusal niteliğini ve itibarını zedelediği gerekçesiyle Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Denizli’de bir galerici, avukat cübbesi giyerek araç satış videosu çekti. Bu durum üzerine Denizli Barosu, avukatlık mesleğinin kamusal niteliğini ve itibarını ağır şekilde zedelediği gerekçesiyle Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

2 No'lu Baro'ya yakışır hareket: Kanun teklifini 2 partiye götürdüler2 No'lu Baro'ya yakışır hareket: Kanun teklifini 2 partiye götürdüler

İstanbul Barosu'ndan İmamoğlu'nun avukatı için açıklamaİstanbul Barosu'ndan İmamoğlu'nun avukatı için açıklama

DENİZLİ BAROSU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Konu hakkında Denizli Barosu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada bir şahsın avukatlık cübbesi giyerek otomobil satış videosu hazırladığı, video içeriğinde, şahsın avukatlık mesleği ile bağdaşmayacak, mesleği küçük düşürücü söylemlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Şahsın avukat olmadığı halde, avukatlık mesleğinin sembolü olan cübbeyi giymesi, cübbeyi ticari bir araç olarak kullanması ve söylemleriyle mesleğin kamusal niteliğini ve itibarını ağır şekilde zedelemeye teşebbüs ettiği açıktır.

yeni-proje-76.jpg

Çalışmalarımız neticesinde bahse konu video şahsa ait sosyal medya hesaplarından kaldırtılmış, Denizli Barosu olarak ilgili şahıs hakkında gerekli incelemeler tamamlanarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Mesleğimize, onurla taşıdığımız cübbemize zarar veren her türlü eylemin karşısında olan Denizli Barosu, mesleğin ve meslektaşlarımızın itibarı için kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir. Kamuoyuna ve meslektaşlara saygı ile duyurulur."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Türkiye
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada
Adalet Bakanı'na soru soracaklardı! Gözaltına alınan 5 öğrenci hakkında karar!
Adalet Bakanı'na soru soracaklardı! Gözaltına alınan 5 öğrenci hakkında karar!