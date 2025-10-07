2 No'lu Baro'ya yakışır hareket: Kanun teklifini 2 partiye götürdüler

Adalet Baknalığı'nın geçtiği çoklu baro sistemiyle oluşturulan Ankara 2 No'lu Barosu, hazırladıkları kanun teklifini AKP ve MHP'ye sundu.

Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir'in MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyaretin ardından, barodan yapılan açıklamada "Artık söz değil, icraat zamanı" denildi.

2 NO'LU BARO KANUN TEKLİFİNİ AKP VE MHP'YE SUNDU

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir, Kamu avukatlarının özlük haklarının güçlendirilmesi yönündeki ve avukatlara ücretsiz silah ruhsatı hakkı tanınmasını içeren iki kanun teklifini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sundu.

MHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyaretin ardından yapılan açıklamada baronun kanun teklifini yalnızca AKP ve MHP'ye sunulduğunu belirtilmesi dikkat çekti.

Söz verdik, yapıyoruz.

Kamu avukatlarının özlük haklarını güçlendiren düzenlememiz ve avukatlara ücretsiz silah ruhsatı hakkı tanıyan çalışmamız tamamlandı.



"ARTIK SÖZ DEĞİL, İCRAAT ZAMANI"

Ankara 2 No'lu Baro'nun, Ağdemir'in Bahçeli'ye gerçekleştirdiği ziyaretten bir kareyle paylaşılan açıklamasında şunlara yer verildi:

"Seçimde verdiğimiz iki söz daha hayat buluyor! Söz verdik, yapıyoruz. Kamu avukatlarının özlük haklarını güçlendiren düzenlememiz ve avukatlara ücretsiz silah ruhsatı hakkı tanıyan çalışmamız tamamlandı. Her iki kanun taslağımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye ve MHP ile AK Parti Meclis Gruplarına sunulmuştur. Artık söz değil, icraat zamanı. Her iki düzenlemenin de yasalaşma sürecini kararlılıkla takip ediyoruz. Mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına verdiğimiz sözleri tutmanın gururuyla… Tüm meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur."